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Cientos de mujeres y niñas siguen en situación de calle en Ceuta

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Gobierno de España ha abierto este lunes un centro de acogida provisional en la Hípica de Ceuta, al que han sido derivadas 320 mujeres y niñas. Sin embargo, necesitan más espacio, y muchas siguen en la calle, desde hace un mes.

Migración Marruecos Gobierno de España Sociedad

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