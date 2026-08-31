Cientos de mujeres y niñas siguen en situación de calle en Ceuta
El Gobierno de España ha abierto este lunes un centro de acogida provisional en la Hípica de Ceuta, al que han sido derivadas 320 mujeres y niñas. Sin embargo, necesitan más espacio, y muchas siguen en la calle, desde hace un mes.
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