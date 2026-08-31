El acuerdo entre la RFEF y una clínica de fertilidad facilitará a las jugadoras ser madres tras retirarse

En el caso de ChatGPT, la Comisión lo ha clasificado como un Motor de Búsqueda en Línea Muy Grande (VLOSE), lo que le obligará a cumplir requisitos adicionales de la Ley de Servicios Digitales. Entre ellos se encuentra la obligación de identificar y reducir los riesgos que puedan generar sus servicios y sistemas algorítmicos.