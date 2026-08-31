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El acuerdo entre la RFEF y una clínica de fertilidad facilitará a las jugadoras ser madres tras retirarse

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18:00 - 20:00
Imagen de archivo de un partido entre el Eibar y la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Espainiako Futbol Federazioa akordio bat ixtear da ugalkortasun klinika batekin, jokalariek etorkizunean ama izateko aukerak izan ditzaten

EITB

Última actualización

Cada vez son más las deportistas femeninas que optan por extraer y guardar sus ovocitos para facilitar la posibilidad de ser madres cuando finalicen su carrera deportiva. En Europa, algunas ligas y clubes ya ofrecen acuerdos con clínicas de fertilidad y ponen esta opción a disposición de la jugadora que lo desee. 

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