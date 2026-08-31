El acuerdo entre la RFEF y una clínica de fertilidad facilitará a las jugadoras ser madres tras retirarse
Cada vez son más las deportistas femeninas que optan por extraer y guardar sus ovocitos para facilitar la posibilidad de ser madres cuando finalicen su carrera deportiva. En Europa, algunas ligas y clubes ya ofrecen acuerdos con clínicas de fertilidad y ponen esta opción a disposición de la jugadora que lo desee.
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