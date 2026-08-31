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Urzainkiko baso-sutea berpiztu egin da

Sutea abuztuaren 14an piztu zen, eta joan den astean kontrolpean hartzea lortu zuten. 

(Foto de ARCHIVO) Imagen del incendio forestal en Urzainqui. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/8/2026
Urzainkiko sutea abuztuaren 14an piztu zen, eta kontrolatutzat jo zen joan den astean.

EITB

Azken eguneratzea

Duela bi aste Urzainkin piztutako baso-sutea berpiztu egin da gaur arratsaldean, SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Abuztuaren 14an piztu zen, eta hainbat egun behar izan zituzten kontrolpean hartzeko. 

Zangoza, Nabaskoze eta Cordovillako parkeetako suhiltzaileak bertaratu dira, itzaltze lanetan parte-hartzeko, eta Nafarroako Gobernuko hainbat helikoptero ere ari dira lanean, ingurua ureztatzen. 

SOS Nafarroaren arabera, aireko dispositiboak sugarrak apaltzea eta lurreko brigaden sarrera erraztea lortu du. Hango orografia gorabeheratsua dela eta, suhiltzaileen ibilgailuentzat oso zaila ari da izatean sutearen lekura iristea. 

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