Un hombre ha fallecido esta tarde en Azpeitia tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Según la información facilitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el varón ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y a estas horas trata de localizar al autor del disparo, que se ha dado a la fuga.

El suceso ha tenido lugar sobre las 20:15 horas en una rotonda de la avenida Artzubia. Al parecer, un turismo ha sido alcanzado por detrás por otro vehículo y, tras el impacto, el conductor del coche embestido ha sido tiroteado.

Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

La víctima es un taxista de unos 30 años.