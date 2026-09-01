Entra en funcionamiento la zona naranja 24 horas del sur de Rotxapea
La zona naranja 24 horas del sur del barrio pamplonés de Rotxapea, entre las calles Río Arga, Ochagavía y paseo de Enamorados, ha entrado en funcionamiento este martes de madrugada.
Por ello, todos los vehículos estacionados en ese espacio deben contar con tique obligatorio o tarjeta de residente del sector 8 (Rotxapea) durante las 24 horas del día, también los fines de semana. La OTA 24 horas supone una medida inédita, que hasta ahora solo se establecía durante los Sanfermines.
De esta forma, se pone en marcha el proyecto piloto impulsado por el Consistorio para descongestionar esta zona y liberar espacio de aparcamiento para las personas residentes del barrio, ya que, al estar tan próximo al casco viejo y al centro de Pamplona, soporta estacionamientos de larga duración de vehículos que no pertenecen a residentes.
Importe a abonar
Esta nueva zona naranja 24 horas afecta a casi 20 calles y a alrededor de 1760 plazas de las aproximadamente 5307 plazas reguladas que existen en el barrio.
El importe a abonar es de 0,35 euros durante primeros diez minutos, a los que se suman 0,05 euros por cada fracción de tres minutos en las primeras dos horas. A partir de la tercera hora, cada fracción de diez minutos cuesta 0,05 euros (0,30 euros la hora).
Un mismo tique únicamente permitirá estacionar el vehículo durante un periodo máximo de 9,5 horas a un coste total de 4,45 euros. Pasado ese tiempo, habrá que sacar un nuevo tique, con las mismas condiciones económicas que el anterior.
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