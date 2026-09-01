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Diez planes para disfrutar de Euskal Herria en septiembre

Fiestas populares, regatas, festivales de cine y danza, conciertos y una vendimia convierten septiembre en uno de los meses con más propuestas para disfrutar de Euskal Herria.
LEKEITIO, 05/09/2025.- La localidad vizcaína de Lekeitio acoge este jueves su fiesta más importante dentro de los San Antolines, el "Antzar Eguna" o "Día de los gansos", con el concurso de alzadas una tradición de más de 300 años que la convierte en uno de los festejos más populares de la costa vasca. EFE/Miguel Toña
Euskaraz irakurri: 10 plan irailean Euskal Herrian egiteko

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Septiembre llega cargado de planes para todos los gustos y edades. De la tradición de Lekeitio a la alfombra roja de Donostia, pasando por los viñedos de Rioja Alavesa y los escenarios de Iparralde, septiembre ofrece una buena oportunidad para recorrer Euskal Herria de punta a punta. 

La agenda cultural se completa con festivales de música y danza, conciertos y propuestas vinculadas a la gastronomía. Estas son diez citas para apuntar en el calendario.

 

 

1. San Antolines y Antzar Eguna, en Lekeitio

Del 1 al 8 de septiembre · Lekeitio (Bizkaia)

Lekeitio celebra sus fiestas de San Antolín con una semana repleta de actos y ambiente festivo. Entre todas las citas destaca el Antzar Eguna, una de las tradiciones más conocidas de la localidad, que cada año reúne a miles de personas en torno al puerto. Es uno de los grandes acontecimientos festivos del comienzo de septiembre en la costa vasca.

LEKEITIO ANTZAR EGUNA 2015 DÍA DE GANSOS EFE

2. Festival Ravel, música clásica en Iparralde

Hasta el 5 de septiembre

El Festival Ravel lleva la música clásica a distintos escenarios de Iparralde. La cita reúne a intérpretes y formaciones de prestigio en una programación que combina grandes obras del repertorio con propuestas contemporáneas. Una buena oportunidad para acercarse a la música clásica en algunos de los espacios más singulares del País Vasco francés.

3. Las Regatas de La Concha, una cita imprescindible en Donostia

6 y 13 de septiembre · Donostia

Las dos jornadas de las Regatas de La Concha volverán a llenar la bahía donostiarra de traineras y aficionados. La competición es, además, mucho más que una prueba deportiva: durante esos domingos, las calles y playas de Donostia se convierten en uno de los grandes puntos de encuentro del verano vasco. Las regatas se enmarcan en las Euskal Jaiak, que llevan durante esos días la cultura y las tradiciones vascas a la ciudad.

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4. FesTVal, la televisión vuelve a Vitoria-Gasteiz

Del 7 al 12 de septiembre · Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz volverá a convertirse en punto de encuentro para el mundo de la televisión con una nueva edición del FesTVal. Presentaciones, estrenos, encuentros y la presencia de rostros conocidos de la pequeña pantalla convierten este festival en una de las grandes citas audiovisuales de septiembre en Álava.

Gaur hasiko da FesTVal jaialdiaren 17. edizioa. Telebista kateen berrikuntzak eta telebista izar eta jarraitzaile oldea espero da bertan.

5. Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa

13 de septiembre · Kripan (Álava)

La vendimia tendrá también su propia fiesta en Kripan. La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa reunirá tradición, gastronomía y vino en una jornada que sirve para celebrar uno de los momentos más importantes del calendario de la comarca. Una excusa perfecta para acercarse a Rioja Alavesa y recorrer sus pueblos y viñedos.

LEZA (ÁLAVA), 14/09/2025.- La localidad de Leza acoge la 30 edición de la Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa a la que asistirá una amplia representación institucional. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

6. Santakurtzak, fiestas y conciertos en Galdakao

Del 12 al 21 de septiembre · Galdakao (Bizkaia)

Galdakao celebrará sus Santakurtzak con un amplio programa de actividades. La música tendrá un peso especial, con conciertos gratuitos al aire libre que reunirán tanto a artistas vascos como a propuestas de otros lugares. Entre los nombres anunciados destacan Su Ta Gar y Tanxugueiras.

7. Le Temps d'Aimer la Danse, danza internacional en Biarritz

Del 5 al 15 de septiembre · Biarritz (Lapurdi)

Biarritz se convierte durante diez días en un gran escenario para la danza con Le Temps d'Aimer la Danse. El festival reúne compañías y bailarines de diferentes países y ofrece una programación que combina grandes espectáculos con propuestas más innovadoras. Una de las grandes citas culturales de septiembre en Iparralde.

8. Sopela Kosta Fest: surf, música y naturaleza

Del 18 al 20 de septiembre · Sopela (Bizkaia)

El mar vuelve a ser protagonista en Sopela Kosta Fest. El festival combina competiciones de surf, actividades relacionadas con la naturaleza y conciertos al aire libre. Una propuesta especialmente atractiva para quienes quieran despedir el verano junto al mar y disfrutar de un ambiente más relajado.

9. Zinemaldia, la gran cita cinematográfica

Del 18 al 26 de septiembre · Donostia

Septiembre alcanza su máxima intensidad cultural con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Durante nueve días, Donostia recibe a cineastas, intérpretes y profesionales de la industria cinematográfica internacional. Las proyecciones, las alfombras rojas y el ambiente de las calles convierten la ciudad en uno de los grandes focos culturales de Europa.

10. The Cat Empire, una noche de música en Bilbao

23 de septiembre · Bilbao

Para cerrar la agenda, The Cat Empire llegará a Bilbao con su mezcla de jazz, funk, ska y ritmos de todo el mundo. La banda australiana actuará en Santana 27 en una de las citas musicales destacadas de la recta final de septiembre.

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