Septiembre llega cargado de planes para todos los gustos y edades. De la tradición de Lekeitio a la alfombra roja de Donostia, pasando por los viñedos de Rioja Alavesa y los escenarios de Iparralde, septiembre ofrece una buena oportunidad para recorrer Euskal Herria de punta a punta.

La agenda cultural se completa con festivales de música y danza, conciertos y propuestas vinculadas a la gastronomía. Estas son diez citas para apuntar en el calendario.