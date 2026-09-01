Arranca el curso en Iparralde con una nueva norma: teléfonos móviles prohibidos en los centros educativos
Cerca de 50 000 alumnos y alumnas de Ipar Euskal Herria han vuelto hoy a las aulas. Este nuevo curso, todos los centros educativos incorporan una importante novedad: el uso de teléfonos móviles queda prohibido durante el horario lectivo. La norma fue aprobada por el Gobierno de Francia en julio.
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