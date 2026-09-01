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Arranca el curso en Iparralde con una nueva norma: teléfonos móviles prohibidos en los centros educativos

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IPARRALDEA IKASTURTEA GAZTEAK
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abiatu da ikasturtea Ipar Euskal Herrian, berritasun batekin: telefono mugikorrak debekatuta

EITB

Última actualización

Cerca de 50 000 alumnos y alumnas de Ipar Euskal Herria han vuelto hoy a las aulas. Este nuevo curso, todos los centros educativos incorporan una importante novedad: el uso de teléfonos móviles queda prohibido durante el horario lectivo. La norma fue aprobada por el Gobierno de Francia en julio. 

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