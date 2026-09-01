La Policía Local de Errenteria y la Ertzaintza han logrado identificar al presunto autor de los robos y daños cometidos en 181 lápidas del cementerio de Zentolen. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 al 2 de agosto.

En rueda de prensa en Errenteria, la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi, ha trasladado su "solidaridad a todas las familias que han sido víctimas del robo y de los desperfectos". Asimismo, ha dado cuenta de que Zentolen Berri, la empresa que gestiona el cementerio, ha puesto en marcha un proceso por el que se está poniendo en contacto, “de manera individualizada”, con las 181 familias afectadas para "escuchar sus necesidades y arreglar cuanto antes todos los desperfectos”.

La alcaldesa ha señalado que "se espera que todos los elementos rotos o robados sean restaurados en las próximas semanas”. Según ha señalado, el número de denuncias ha ido en aumento, y ha animado a "aquellas familias que todavía no hayan denunciado los desperfectos a hacerlo cuanto antes".

Además, desde la Policía Local destacan que han reforzado la vigilancia preventiva con patrullas por las tardes y las noches en el cementerio.