Localizan al hombre desaparecido el pasado viernes en Barakaldo

El hombre desaparecido el pasado viernes, de 77 años, ha sido localizado esta tarde en las escaleras de acceso peatonal al garaje de su domicilio en Barakaldo con síntomas de agotamiento y desorientado, pero con vida.

Lo han encontrado a las 16:15 cuando un vecino que se disponía a acceder al garaje comunitario donde reside el desaparecido por una puerta peatonal se ha encontrado con un hombre tendido en el suelo.

Según las fuentes, el acceso suele ser poco transitado por los vecinos ya que disponen de un ascensor.

Tras alertar del hallazgo a los Servicios de Emergencia, un recurso sanitario se ha trasladado al lugar y ha atendido a la víctima, comprobando que se trataba del hombre desaparecido el viernes. La víctima posteriormente ha sido trasladada a un centro hospitalario.