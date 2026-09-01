Abeltzaintzaren sektorea "haserre" eta "desengainatuta" irten da Bazkaren Mahaiaren bileratik
Abeltzaintzaren sektorea "haserre" eta "etsita" irten da astearte arratsaldean Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitzan erakundeek eta sektoreko ordezkariek egin duten Bazka Mahaiaren bileratik. Eusko Jaurlaritzak abeltzainei bizkarra eman diela uste dute eta ez dute baztertzen mobilizaio eta protesta ekintzak egitea hurrengo asteetan.
Espero zuten bezala, Eusko Jaurlaritzak ez duela bazka modu bateratuan erostea sustatuko baieztatu die. Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak EITBri jakinarazi dio tokiko hornitzaileek bazka eskaerak hornitzeko arazorik ez dutela izango hurrengo bi hilabeteetan eta prezioa, iaz baino altuagoa bada ere, "arrazoizko" zenbakietan dagoela azaldu du.
Sindikatuak ez daude ados argudio horiekin eta "erabateko ezezagutza" izatea leporatu diote sailburuari.
Gipuzkoako ENHE elkarteko presidente Garikoitz Nazabalen hitzetan, bilera "eduki aldetik hutsaren hurrengoa" izan da eta formetan "desastre bat". Eusko Jaurlariatzak, lehorte egoera honen aurrean, "ez duela eragin nahi" uste du eta animaliekin lanean ari diren ekoizleak "abandonatuta" utzi dituztela salatu du. Baserritarrek "erabakiak orain hartu behar" dituztela defendatu du, ez ikerketak eta informeak amaitu ondoren, eta dagoeneko "hilabete berandu" dabiltzala gehitu du.
ENBA sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak "itxaropenari ateak itxi" dizkiola Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu dio Jaurlaritzari.
Lehorte egoera ofizialki ez ezartzeko hartu den erabakiari buruz, adierazi du Barne Arroen Plan Hidrologikoa eskatzen dituen baldintzak bete ez arren, ingurura begiratuta argi ikusten dela "zelaiak erreta daudela". Horrez gainera, 5.000 baserri baino gehiago daude ur sare ofizialetatik aparte daudela oroitarazi du, euren ur-biltegi propioak dituztelako. Hori dela eta, "begiak irekitzea" eta "konponbidea bilatzeko borondatea" eskatu dizkio Jaurlaritzari.
Hori horrela, sindikatuek adierazi dute ez dutela baztertzen hurrengo asteetan mobilizazio eta protesta gehiago egitea.
Zure interesekoa izan daiteke
Arcelor Olaberriak bere ekoizpena gelditu du lehen aldiz lehortearen ondorioz
Oria ibaiaren emari txikia dela eta, Gipuzkoako plantako labe handiaren jarduera eten behar izan da, eta astearte honetan berrabiarazte-prozesuan dago.
Espainiako Gobernuak Estatutu Markoa onartu du, medikuen babesik gabe eta greba mugagabearen mehatxupean
Euskal Autonomia Erkidegoan, Osakidetzak akordioa itxi zuen joan den uztailean Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin. Halere, azken horrek hasieratik garbi azaldu zuen itunak ez duela automatikoki bertan behera uzten udazkenerako deitutako lanuztea.
EAJk eta PSE-EEk zerga-neurrien marko komuna adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako
Neurriak hiru lurralde historikoetarako dira, nahiz eta bakoitzak marko komun hori handitu edo osatu ahal izango duen bere beharren arabera. Araban eta Gipuzkoan, Gobernukide diren bi alderdiek oposizioko talderen baten babesa beharko dute neurriak aurrera ateratzeko.
Arropagintza azkar eta merkearen gaineko zerga berria ezarri dute Frantzian
Sheinek eta Temuk, besteak beste, jantzi bakoitzeko 50 zentimo eta 12 euro arteko zigor-tasak ordaindu beharko dituzte gaurtik aurrera.
Dieselaren prezioaren deskontua 20 zentimora igo da litroko; gasolinaren prezioaren gainekoa, ordea, 5 zentimora jaitsi
Gasolioaren prezioaren gainean ezarritako beherapen fiskala bikoiztu egingo da gaurtik aurrera, eta gasolinaren gainekoa, berriz, erdira murriztu.
Eusko Jaurlaritza abeltzainekin bilduko da berriro arratsaldean, lehortearen eragina aztertzeko
Nekazaritza elkarteek eta sindikatuek, besteak beste, EAE lehorte-eremu izendatzea nahi dute, eta neurri bereziak hartzea. Bilera 16:00etan izango da, Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitza nagusian.
Garamendik (CEOE) uste du “hipererregulazioa” sektore digitalaren “drama handia” dela
Adierazi du gai honetan ez dela komeni eremu publikoa "buru" izatea, enpresen "laguntzaile" baizik.
Nafarroako adinekoen egoitzetako lehen lan-hitzarmena sinatu dute sindikatuek eta patronalak
Bost urte baino gehiago negoziatzen eman ondoren, gaur izenpetu dute hitzarmena sindikatuek eta patronalak. 5.000 langileri baino gehiagori eragingo die itunak.
Argindarraren faktura %19 garestitu da abuztuan, eta 2022tik izan duen mailarik altuenera iritsi da
Bero-boladetako eskariaren gorakadak eta gas naturalaren prezioaren igoerak erabiltzaileen batez besteko ordainagiria 14 euro inguru garestituko dute.