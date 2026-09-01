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Abeltzaintzaren sektorea "haserre" eta "desengainatuta" irten da Bazkaren Mahaiaren bileratik

Espero zuten bezala, Eusko Jaurlaritzak bazka modu bateratuan erosteari uko egin dio, bertan erosteko "nahikoa bazka" badagoela azaldu ondoren. Lehorte egoera ofiziala ezartzeko ere baldintzak ez direla betetzen azaldu diete. Ondorioz, ENBA eta ENHE sindikatuen arabera, baserritarrak "abandonatuta" utzi dituzte.
Iragarkia
18:00 - 20:00

 Xabier Iraola (ENBA) eta Garikoitz Nazabal (EHNE)

EITB

Azken eguneratzea

Abeltzaintzaren sektorea "haserre" eta "etsita" irten da astearte arratsaldean Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitzan erakundeek eta sektoreko ordezkariek egin duten Bazka Mahaiaren bileratik. Eusko Jaurlaritzak abeltzainei bizkarra eman diela uste dute eta ez dute baztertzen mobilizaio eta protesta ekintzak egitea hurrengo asteetan.

Espero zuten bezala, Eusko Jaurlaritzak ez duela bazka modu bateratuan erostea sustatuko baieztatu die. Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak EITBri jakinarazi dio tokiko hornitzaileek bazka eskaerak hornitzeko arazorik ez dutela izango hurrengo bi hilabeteetan eta prezioa, iaz baino altuagoa bada ere, "arrazoizko" zenbakietan dagoela azaldu du.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Sindikatuak ez daude ados argudio horiekin eta "erabateko ezezagutza" izatea leporatu diote sailburuari. 

Gipuzkoako ENHE elkarteko presidente Garikoitz Nazabalen hitzetan, bilera "eduki aldetik hutsaren hurrengoa" izan da eta formetan "desastre bat". Eusko Jaurlariatzak, lehorte egoera honen aurrean, "ez duela eragin nahi" uste du eta animaliekin lanean ari diren ekoizleak "abandonatuta" utzi dituztela salatu du. Baserritarrek "erabakiak orain hartu behar" dituztela defendatu du, ez ikerketak eta informeak amaitu ondoren, eta dagoeneko "hilabete berandu" dabiltzala gehitu du.

ENBA sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak "itxaropenari ateak itxi" dizkiola Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu dio Jaurlaritzari. 

Lehorte egoera ofizialki ez ezartzeko hartu den erabakiari buruz, adierazi du Barne Arroen Plan Hidrologikoa eskatzen dituen baldintzak bete ez arren, ingurura begiratuta argi ikusten dela "zelaiak erreta daudela". Horrez gainera, 5.000 baserri baino gehiago daude ur sare ofizialetatik aparte daudela oroitarazi du, euren ur-biltegi propioak dituztelako. Hori dela eta, "begiak irekitzea" eta "konponbidea bilatzeko borondatea" eskatu dizkio Jaurlaritzari.

Hori horrela, sindikatuek adierazi dute ez dutela baztertzen hurrengo asteetan mobilizazio eta protesta gehiago egitea.

Eusko Jaurlaritza Abeltzaintza Nekazaritza Ekonomia

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