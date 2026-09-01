INDUSTRIA ETA LEHORTEA

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Arcelor Olaberriak bere ekoizpena gelditu du lehen aldiz lehortearen ondorioz

Oria ibaiaren emari txikia dela eta, Gipuzkoako plantako labe handiaren jarduera eten behar izan da, eta astearte honetan berrabiarazte-prozesuan dago.
ArcelorMittalen Olaberriako lantegia.

EITB

Azken eguneratzea

Historian lehen aldiz, ArcelorMittalek Olaberrian (Gipuzkoa) duen labe handiak ekoizpena eten behar izan du, Oria ibaiaren emari txikia dela eta.

Ura ezinbestekoa da altzairutegiko ekipoak hozteko, eta dagoen ur eskasiaren aurrean, lantegiko arduradunek ekoizpena geldiarazi behar izan zuten larunbat gauean, gutxienez 48 orduz.

Gaur egun, labe handia eta ijezketa-trena berrabiarazteko prozesuan dago lantegia, eta astearte eta asteazkena bitartean jarduera erabat berreskuratzea espero du.

Hala ere, egoerak kezka sortzen jarraitzen du. Instalazioaren arduradunek zailtasunez bete ahal izan dituzte ur-biltegiak, eta Oria ibaiaren emariak datozen ordu eta egunetan izango duen bilakaerari adi jarraitzen dute.

Egoera horrek ez dauka aurrekaririk eta kezkagarria da, eta agerian uzten du ur eskasiaren ondorioak Euskadiko industria-jardueran nabaritzen hasi direla.

Industria Lehortea Ekonomia

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