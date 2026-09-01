Espainiako Gobernuak Estatutu Markoa onartu du, medikuen babesik gabe eta greba mugagabearen mehatxupean
Euskal Autonomia Erkidegoan, Osakidetzak akordioa itxi zuen joan den uztailean Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin. Halere, azken horrek hasieratik garbi azaldu zuen itunak ez duela automatikoki bertan behera uzten udazkenerako deitutako lanuztea.
Osasungintza publikoko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Estatu Markoaren lege proposamena onartu du gaur Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak, eta orain, Kongresura iritsiko da testua, taldeek eztabaidatu eta bozkatu dezaten.
Medikuen kolektiboaren babesik gabe eta udazkenerako greba mugagabearen mehatxua gainean duela eman du urratsa Monica Garcia Osasun ministroak. Medikuek euren lanbidearen berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa nahi dute, eta erkidego gehienak ere ez datoz bat onartu berri den proiektuarekin.
Ministroen Kontseiluaren ondorengo agerraldian, Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak "nabarmen hobetzea" eta "23 urte eta gero, arreta eredua eguneratzea" ahalbidetuko duela arauak. Taldeei dei egin die, alde bozkatu dezaten.
Besteak beste, Estatutu Markoak medikuen kolektiboaren lan-antolaketa moldatzea jasotzen du: asteko gehieneko lan-ordu kopurua 48tik 45era murriztuko litzateke, eta guardiak ez lirateke 17 ordukoak baino gehiagokoak izango —egun, 24 ordukoak dira—. Salbuespenak egingo lirateke soilik medikuaren onespena dagoenean.
Halaber, lege proposamenak dio guardia baten ondorengo atsedena ezinbestekoa dela.
Medikuak, aurka
Neurriok, baina, ez dituzte asebete medikuak, eta euren lanbideari egokitutako markoa exijitzen dute, horretarako negoziazio mahai propioa martxan jarrita. Urtea hasi zenetik, bost greba-aste egin dituzte, eta egoera bideratu ezean, udazkenerako greba mugagabea deitzea ez dute baztertzen
Arratsaldean zabaldutako ohar batean, Estatuko medikuen sindikatuek, tartean Euskadiko Medikuen Sindikatuak, amaitutzat eman dute Osasun ministroarekin zabalik zuten elkarrizketa bidea.
"Ez da Estatutu Markorik izango, medikuen babesik gabe (...) Ministroen Kontseiluak proiektua onartzeak ez du esan nahi gatazka amaitu denik. Gatazkak zabalik jarraitzen du", ohartarazi dute.
Euskal Autonomia Erkidegoan, Osakidetzak akordioa itxi zuen joan den uztailean Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin, guardien eta ordainsarien inguruan. Halere, azken horrek hasieratik garbi azaldu zuen bi gatazkak bereizi egin behar direla eta itunak ez duela automatikoki bertan behera uzten udazkenerako deitutako lanuztea.
SATSE, pozik
Erizainen Sindikatuak (SATSE), berriz, txalotu egin du Espainiako Gobernuak emandako urratsa, eta alderdi politikoei eskatu die, Kongresuko tramitazioan legea hobetzeko.
Ekainean, Osasun Ministerioak SASTSE, CCOO, UGT eta CSIF sindikatuekin itxitako akordioaren emaitza da Estatutu Markoaren aurreproiektua.
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