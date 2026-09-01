El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes el proyecto de ley del Estatuto Marco, una norma que reforma las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad y que ahora llegará al Congreso pese a la amenaza de una nueva huelga médica, esta vez indefinida.



La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido así su intención de seguir adelante con la actualización de la ley de 2003 que regula las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud pese al rechazo frontal de los sindicatos médicos, que quieren un convenio propio, y también de las comunidades autónomas, que exigieron reiniciar su negociación.



Una reforma "pendiente desde hace 23 años" y de la que ahora los grupos parlamentarios "tendrán oportunidad de posicionarse", ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Elma Saiz, que ha valorado que el proyecto supone "una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar a normativa al presente y al futuro del modelo asistencial".



El proyecto que ahora se remitirá al Congreso plantea una nueva organización del trabajo para médicos en la que está el epicentro de la polémica: con esta reforma, y entre otras medidas, el tope europeo de 48 horas semanales quedaría reducido a 45, y las guardias de 24 horas a un máximo de 17, salvo en casos excepcionales, en los que será imprescindible un consentimiento voluntario y un informe de prevención de riesgos laborales.



Asimismo, establece que la jornada ordinaria no podrá venir inmediatamente después de una guardia; cuando las dos sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder el límite de 17 horas.



Rechazo del colectivo médico

Sin embargo, estos cambios no convencen a la profesión médica, que insiste en exigir un marco regulatorio y una vía de negociación propios al margen del resto de trabajadores del SNS por los que ya han secundado cinco huelgas semanales este año, que se convertirán en una indefinida este otoño, como ya amenazaron antes de las vacaciones del verano.

En un comunicado, los sindicatos médicos del Estado, entre ellos, el Sindicato Médico de Euskadi (SME), han dado "por agotada" la interlocución con la ministra de Sanidad, tras el aval del Consejo de Ministros al proyecto de ley. "No habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos (...) Aprobar el proyecto en Consejo de Ministros no significa resolver el conflicto. El conflicto médico sigue abierto", avisan.

En el caso de la CAV, Osakidetza alcanzó el pasado mes de julio un acuerdo específico con el Sindicato Médico de Euskadi sobre el sistema de guardias y los salarios, pero el pacto no responde a todas las reivindicaciones del colectivo, por lo que las asociaciones de médicos con representación en Euskadi separan claramente los dos conflictos, y aseguran que este acuerdo no desactiva automáticamente la huelga de otoño.

SATSE aplaude el paso

No obstante, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha valorado de forma positiva la aprobación de la norma y ha pedido que sea mejorada durante su tramitación en el Parlamento. "Reclamamos a todos los grupos parlamentarios que trabajen en mejorar la norma y que pueda ser realidad en lo que queda de legislatura", ha concretado.

El texto que ha regresado al Consejo de Ministros es fruto del Anteproyecto aprobado el pasado junio, que fue acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, CC.OO., UGT y CSIF.

