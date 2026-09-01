Arcelor Olaberria paraliza por primera vez su producción debido a la sequía
Por primera vez en su historia, el horno grande de ArcelorMittal en Olaberria (Gipuzkoa) se ha visto obligado a detener su producción debido al bajo caudal del río Oria a su paso por la localidad.
El agua resulta indispensable para refrigerar los equipos de la acería, y ante la escasez existente, los responsables de la fábrica se vieron obligados a paralizar la producción este sábado por la noche durante, al menos, 48 horas.
Actualmente, la planta se encuentra en proceso de rearranque tanto del horno grande como del tren de laminación, y confía en poder recuperar completamente la actividad entre este martes y el miércoles.
Sin embargo, la situación sigue generando preocupación. Los responsables de la instalación han conseguido rellenar los tanques de agua con dificultad, y permanecen atentos a la evolución del caudal del Oria durante las próximas horas y días.
Se trata de una situación inédita y preocupante, que pone de manifiesto que la escasez de agua empieza a afectar a la actividad industrial de Euskadi.
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