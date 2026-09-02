El paro sube un 2,36 % en Navarra y un 1,19 % en Euskadi durante el mes de agosto
El desempleo ha subido un 2,36 % en Navarra y un 1,19 % en Euskadi durante el mes de agosto, en comparación con el mes de julio, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Datos del paro en agosto en Euskadi
Euskadi registró en agosto un aumento del paro de 1258 personas, un 1,19 % más que en el mes de julio, con lo que la cifra total de demandantes de empleo se sitúa en 106 848.
Los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social recogen, sin embargo, que si la comparativa se hace con agosto de 2025 el número de personas apuntadas en Lanbide disminuye un 2,13 % con 2321 desempleados menos.
En comparación con julio, el paro registrado ascendió en Álava (+1,19 %) con 210 personas desempleadas más hasta un total de 17 894. En Bizkaia la subida del paro fue del 1,13 %, con 677 personas paradas más hasta los 60 463; mientras que en Gipuzkoa subió un 1,32 % con 371 personas más apuntadas a Lanbide y sumar un total de 28.491.
Datos del paro en agosto en Navarra
Respecto a la Comunidad Foral de Navarra, el paro aumentó en 681 personas (2,36 %), respecto al mes anterior y sumó 1134 parados más (3,99 %) en el último año hasta alcanzar las 29 524 personas registradas.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en agosto Navarra registró 323 275 afiliados, 38 menos que en julio (-0,01 %) y 8.190 más (2,60 %) que en agosto de 2025, revela el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según señala el Gobierno de Navarra, en agosto se inscribieron al desempleo 1014 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, cifra que, prácticamente, coincide con el incremento anual del paro registrado (1134 personas paradas más y 1014 procedentes del proceso de regularización).
En cuanto a las características del desempleo, destaca por una parte, la desequilibrada distribución según sexo, ya que en agosto seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5 %, 18 145 personas) frente al 38,5 % de hombres (11 379 personas).
Datos del paro en agosto en España
En el conjunto del Estado, el paro aumentó en 44 419 personas en relación con julio (+1,92 %), aunque descendió en 70 593 personas en comparación con agosto del año pasado (-2,91 %). En total hay 2 355 918 desempleados, la cifra más baja para un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera.
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