Respecto a la Comunidad Foral de Navarra, el paro aumentó en 681 personas (2,36 %), respecto al mes anterior y sumó 1134 parados más (3,99 %) en el último año hasta alcanzar las 29 524 personas registradas.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en agosto Navarra registró 323 275 afiliados, 38 menos que en julio (-0,01 %) y 8.190 más (2,60 %) que en agosto de 2025, revela el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según señala el Gobierno de Navarra, en agosto se inscribieron al desempleo 1014 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, cifra que, prácticamente, coincide con el incremento anual del paro registrado (1134 personas paradas más y 1014 procedentes del proceso de regularización).

En cuanto a las características del desempleo, destaca por una parte, la desequilibrada distribución según sexo, ya que en agosto seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5 %, 18 145 personas) frente al 38,5 % de hombres (11 379 personas).