El Gobierno Vasco reubica cuatro concentraciones sobre Ceuta para evitar altercados
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha reubicado cuatro concentraciones de distinto signo que se celebrarán mañana con motivo de la crisis migratoria de Ceuta para "evitar altercados", una de ellas la convocada por el PP en Vitoria y el resto las de distintos grupos en contra el racismo y el fascismo.
Fuentes del Departamento que dirige Bingen Zupiria han explicado que el criterio que ha imperado ha sido el de dar prioridad a la organización que comunicó la celebración de su acto en primer lugar.
Tras el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a celebrar concentraciones mañana a las 20:00 horas frente a todos los ayuntamientos del Estado español "en solidaridad con Ceuta", en la CAV se han convocado, desde el pasado 29 de agosto, al menos ocho actos.
En Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Getxo ha sido el Partido Popular el que ha comunicado oficialmente a Seguridad las convocatorias, ya que los ayuntamientos no han secundado el llamamiento. En San Sebastián ha sido el colectivo 'Constitucionalistas Vascos' el que ha llamado a manifestarse en apoyo a los vecinos de Ceuta. Todas estas organizaciones han comunicado su intención de celebrar las concentraciones ante los respectivos ayuntamientos.
Manifestaciones contra del racismo y el fascismo
En estos cuatro municipios, organizaciones de izquierda, como GKS, han convocado también sus propias manifestaciones con lemas en contra del racismo y el fascismo y lo han hecho en los mismos lugares que las anteriores.
El Departamento de Seguridad considera que "la coincidencia de todos estos actos no permite garantizar la seguridad" y "puede dar lugar a altercados", por lo que ha emitido cuatro resoluciones por las que obliga a los grupos que tramitaron la comunicación en segundo lugar a reubicar sus actos.
En primer lugar, se ofreció a los convocantes proponer un espacio alternativo para evitar la coincidencia, pero, como ninguno de ellos lo hizo, el propio Departamento ha elegido cuatro nuevas ubicaciones próximas, donde no puedan confrontar con los otros actos convocados.
En Bilbao, los grupos contra el racismo deberán concentrarse en el Paseo del Arenal, frente al número 1 de la calle Sendeja, mientras que en San Sebastián deberán hacerlo en el Boulevard y en Getxo en la calle Aiboa, la trasera del ayuntamiento.
En el caso de Vitoria, GKS celebrará su acto en la Plaza de España, ante el ayuntamiento, y será el PP el que deberá trasladar su concentración, en la que participará su presidente, Javier De Andrés, a la Plaza de la Virgen Blanca. El motivo es que ambos actos fueron comunicados el mismo día, el 29 de agosto, pero el de GKS lo hizo una hora y media antes.
En un comunicado, el PP ha criticado que el Departamento de Seguridad haya autorizado mañana "contramanifestaciones de GKS. "Es vergonzoso que el Gobierno Vasco permita contramanifestaciones que tratan de intimidar y alterar el orden público", han denunciado los populares.
Concentraciones en Pamplona y Tudela
Los municipios navarros han adoptado distintas posturas ante las convocatorias del PP y de la Federación Española de Municipios y Provincias, y está por ver que seguimiento tendrá la protesta.
UPN ha pedido a la sociedad navarra que muestre su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la difícil situación que está viviendo y en este sentido anima a secundar la convocatoria realizada desde la Federación Española de Municipios y Provincias ante los ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Tudela, con su alcalde, Alejandro Toquero (UPN), a la cabeza, es uno de los municipios que ha anunciado que colocará este miércoles la bandera de Ceuta en la Casa del Reloj, con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En Pamplona también se llevará a cabo una concentración en la Plaza del Ayuntamiento, impulsada por UPN y PP.
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