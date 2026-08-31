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EH Bildu fija como "primera prioridad" del curso político detener el avance del bloque reaccionario

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bloke erreakzionarioaren aurrerapena gelditzea da EH Bilduren "lehen lehentasuna"

EITB

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