Inicio Política INICIO DEL CURSO POLÍTICO Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión EH Bildu fija como "primera prioridad" del curso político detener el avance del bloque reaccionario Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Bloke erreakzionarioaren aurrerapena gelditzea da EH Bilduren "lehen lehentasuna" EITB 31/08/2026 - 13:03 Última actualización 31/08/2026 - 13:03