El alcalde de Gernika defiende la nueva biblioteca mientras que los okupas exigen una alternativa "real" para mover el gaztetxe
El alcalde de Gernika, José María Gorroño, ha reivindicado la legalidad y el interés general del municipio para crear la nueva biblioteca municipal en el edificio del Pasealeku, okupado por jóvenes del pueblo como gaztetxe. Por su parte, éstos aseguran que no saldrán del inmueble hasta que el Ayuntamiento no les facilite una alternativa “real” tras rechazar trasladarse a Astra porque este espacio cultural “no da abasto”.
Gorroño ha comparecido este martes en rueda de prensa, junto a varios miembros de la corporación pertenecientes a la plataforma Guztiontzako Herria, en la que ha defendido la actuación del consistorio y la necesidad de "garantizar el cumplimiento de la legalidad y el interés general".
El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento ha mantenido abierta la vía del diálogo con las personas del gaztetxe. Según ha explicado, durante este proceso se han realizado diferentes reuniones y se han planteado alternativas “con el objetivo de encontrar una salida”. Sin embargo, ha advertido que el gobierno municipal considera que negociar no puede suponer renunciar a sus obligaciones, a la vez que ha criticado que las peticiones planteadas inicialmente fueron transformándose con el tiempo en "exigencias".
Una alternativa “real”
Por su parte, Danel Unamuno, en representación de la asamblea del gaztetxe, ha recordado que entraron en este espacio municipal en abril del año pasado porque, a pesar de que estaba destinado al proyecto de la nueva biblioteca, “llevaba 20 años abandonado y solo era una promesa electoral”.
Ha asegurado que, al principio, el Ayuntamiento no les puso “ninguna pega”, y únicamente les trasladó que podrían estar “tranquilos” hasta que empezaran las obras. Sin embargo, Unamuno ha denunciado la “falta de transparencia, tanto del Ayuntamiento como de Gorroño”.
El representante del gaztetxe ha remarcado que ellos “siempre” han mostrado voluntad de mover el proyecto juvenil a otro sitio. Sin embargo, según ha explicado Unamuno, exigen retrasar las obras de la biblioteca hasta disponer de un local adecuado para ellos, “hasta ver que la otra alternativa es real”.
“En ese momento nosotros limpiaríamos todo, cogeríamos todo nuestro material, lo llevaríamos al otro lado y dejaríamos que la biblioteca se haga como ellos quieren", ha asegurado, para rechazar la opción de Astra porque "no da abasto con todas las organizaciones que hay dentro".
"Hasta no tener una alternativa real a nosotros no nos entra en la cabeza dejar el espacio así como así, pero estamos abiertos a la negociación", ha zanjado.
Procedimiento de desalojo en marcha
El alcalde ha detallado durante la comparecencia los pasos dados por el Ayuntamiento para recuperar el inmueble y poder comenzar con el proyecto de la biblioteca. Según ha apuntado, el proceso administrativo para el desalojo está abierto desde el pasado 20 de agosto, cuando se hizo un requerimiento a los okupas para que abandonaran las instalaciones para poder iniciar el desarrollo del proyecto en septiembre.
Durante la rueda de prensa, Gorroño también ha hecho referencia a la trayectoria de Astra y a la posición que el Ayuntamiento ha mantenido históricamente respecto a este espacio cultural. El alcalde ha recordado que el 12 de septiembre de 2012, hace 14 años, se abrió Astra como Fabrica de creación Cultura, con una inversión de 1 650 000 euros y más de 2400 metros cuadrados en tres plantas.
El alcalde ha reivindicado el carácter abierto con el que nació el proyecto y ha asegurado, en ese sentido, que se abrió con el objetivo de dar cabida "a todo tipo de pensamiento y diversidad cultural". Tras dejar claro que el respaldo municipal a Astra no ha cambiado, Gorroño ha cuestionado el uso que, a su juicio, se está haciendo actualmente de algunas zonas del edificio. "Está infrautilizado, la tercera planta, por ejemplo, está como una despensa y según ellos lo utilizan para hacer pancartas", ha señalado.
Consecuencias del retraso de las obras
El alcalde también ha advertido de las consecuencias que podría tener una eventual paralización o retraso de las obras de la biblioteca. Las pérdidas económicas que pudieran derivarse de esta situación serán valoradas conforme a la legislación vigente, ha precisado, para añadir que, en su caso, "si hay una reclamación de la empresa adjudicataria, quien tendrá que ser responsable de pagar esos gastos van a ser los okupas".
Asimismo, ha lamentado la difusión de determinados vídeos y comunicados que, a su juicio, contienen afirmaciones que no se corresponden con la realidad, además de descalificaciones hacia personas e instituciones. Gorroño ha asegurado no entrará en "una dinámica de confrontación" y ha dicho que, "frente a las descalificaciones y ocupación ilegal", responderán con "seriedad, transparencia y responsabilidad".
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