PERSONAS SIN HOGAR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Insausti se reunirá el jueves con ayuntamientos de Donostialdea para tratar el sinhogarismo

El alcalde donostiarra ha convocado a los ayuntamientos de Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani y Usurbil para abordar el problema de forma conjunta porque el sinhogarismo "trasciende a una ciudad".
GRAFCAV7934. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 01/09/2026.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ofrece este martes una rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. EFE/Juan Herrero.
Jon Insausti, alcalde de Donostia.
Euskaraz irakurri: Insausti Donostialdeko udalekin bilduko da ostegunean, etxerik gabeko pertsonen egoera aztertzeko

EITB

Última actualización

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se reunirá este jueves con los municipios limítrofes con la ciudad con el fin de coordinar estrategias conjuntas para la atención de las personas sin hogar en Donostialdea. El encuentro sumará a los consistorios de Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani, Usurbil —todos ellos gobernados por EH Bildu— y Lasarte-Oria —con alcalde socialista—.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde donostiarra ha señalado que ha contado con una respuesta favorable de todos los consistorios citados. "Parece que el foco del sinhogarismo está puesto solo en Donostia, no sé si por interés", pero es un problema "que trasciende a una ciudad" y "es global", ha afirmado el alcalde jeltzale.

En ese sentido, ha criticado que parezca que "sólo ocurre" en la capital guipuzcoana cuando "justamente es donde se están tomando decisiones para hacerle frente", ofreciendo "alternativas reales de inclusión socio-laboral" a las personas sin techo.

Su iniciativa de reunir a ediles de la comarca pretende, según ha explicado, conformar "una especie de 'lobby'" para "compartir realidades", poder desarrollar acciones "coordinadas" y también "acudir juntos a plantear cosas a otras instituciones", como la Diputación de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco.

Persiste el conflicto por las "cenas solidarias"

Insausti ha vuelto a rechazar las críticas que sigue recibiendo por su decisión del pasado 28 de julio de prohibir las 'cenas solidarias' de la plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS) y el posterior control que supuestamente ejerce la Guardia Municipal de voluntarios que con carros reparten al atardecer bocadillos por distintas zonas.

La última denuncia en este sentido la hizo ayer el colectivo Hiritarron Harrera Sarea, que acusó al alcalde de "criminalizar la solidaridad" en una rueda de prensa en la que indicó que siete personas sin techo han muerto en la ciudad en lo que va de año.

Harrera Sarea denuncia la "actitud profundamente discriminatoria y racista" del Ayuntamiento de San Sebastián
Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Política

Te puede interesar

arnaldo otegi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu fija como "primera prioridad" del curso político detener el avance del bloque reaccionario

EH Bildu ha iniciado el curso político en Pamplona, con la reunión de la Mesa Política. El secretario general de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, ha explicado que la cita ha servido para anticiparse a los escenarios de los próximos meses. "Puede haber una presidencia en la República en Francia en manos de la extrema derecha y un gobierno en el Estado español con el señor Abascal de vicepresidente", ha dicho.

Cargar más
Publicidad
X