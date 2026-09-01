Insausti se reunirá el jueves con ayuntamientos de Donostialdea para tratar el sinhogarismo
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se reunirá este jueves con los municipios limítrofes con la ciudad con el fin de coordinar estrategias conjuntas para la atención de las personas sin hogar en Donostialdea. El encuentro sumará a los consistorios de Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani, Usurbil —todos ellos gobernados por EH Bildu— y Lasarte-Oria —con alcalde socialista—.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde donostiarra ha señalado que ha contado con una respuesta favorable de todos los consistorios citados. "Parece que el foco del sinhogarismo está puesto solo en Donostia, no sé si por interés", pero es un problema "que trasciende a una ciudad" y "es global", ha afirmado el alcalde jeltzale.
En ese sentido, ha criticado que parezca que "sólo ocurre" en la capital guipuzcoana cuando "justamente es donde se están tomando decisiones para hacerle frente", ofreciendo "alternativas reales de inclusión socio-laboral" a las personas sin techo.
Su iniciativa de reunir a ediles de la comarca pretende, según ha explicado, conformar "una especie de 'lobby'" para "compartir realidades", poder desarrollar acciones "coordinadas" y también "acudir juntos a plantear cosas a otras instituciones", como la Diputación de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco.
Persiste el conflicto por las "cenas solidarias"
Insausti ha vuelto a rechazar las críticas que sigue recibiendo por su decisión del pasado 28 de julio de prohibir las 'cenas solidarias' de la plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS) y el posterior control que supuestamente ejerce la Guardia Municipal de voluntarios que con carros reparten al atardecer bocadillos por distintas zonas.
La última denuncia en este sentido la hizo ayer el colectivo Hiritarron Harrera Sarea, que acusó al alcalde de "criminalizar la solidaridad" en una rueda de prensa en la que indicó que siete personas sin techo han muerto en la ciudad en lo que va de año.
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