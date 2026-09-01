Insausti se reunirá el jueves con ayuntamientos de Donostialdea para tratar el sinhogarismo

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se reunirá este jueves con los municipios limítrofes con la ciudad con el fin de coordinar estrategias conjuntas para la atención de las personas sin hogar en Donostialdea. El encuentro sumará a los consistorios de Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani, Usurbil —todos ellos gobernados por EH Bildu— y Lasarte-Oria —con alcalde socialista—.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde donostiarra ha señalado que ha contado con una respuesta favorable de todos los consistorios citados. "Parece que el foco del sinhogarismo está puesto solo en Donostia, no sé si por interés", pero es un problema "que trasciende a una ciudad" y "es global", ha afirmado el alcalde jeltzale.

En ese sentido, ha criticado que parezca que "sólo ocurre" en la capital guipuzcoana cuando "justamente es donde se están tomando decisiones para hacerle frente", ofreciendo "alternativas reales de inclusión socio-laboral" a las personas sin techo.

Su iniciativa de reunir a ediles de la comarca pretende, según ha explicado, conformar "una especie de 'lobby'" para "compartir realidades", poder desarrollar acciones "coordinadas" y también "acudir juntos a plantear cosas a otras instituciones", como la Diputación de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco.