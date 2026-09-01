ETXERIK GABEKO PERTSONAK
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Insausti Donostialdeko udalekin bilduko da ostegunean, etxerik gabeko pertsonen egoera aztertzeko

Hain justu, Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani eta Usurbilgo udalak deitu ditu Donostiako alkateak arazoari elkarrekin erantzuteko, etxerik gabeko pertsonen gaia "ez delako soilik hiri bakar baten auzia".

GRAFCAV7934. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 01/09/2026.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ofrece este martes una rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. EFE/Juan Herrero.
Jon Insausti, Donostiako alkatea.

EITB

Azken eguneratzea

Jon Insausti Donostiako alkatea hiriko udalerri mugakideekin bilduko da ostegun honetan, Donostialdean etxerik gabe dauden pertsonen auziari aurre egin eta estrategia bateratuak koordinatu asmoz. Hitzorduan Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani eta Usurbilgo udalek —guztiak EH Bilduren esku— eta Lasarte-Oriakoak —alkate sozialistarekin— hartuko dute parte.

Tokiko Gobernu Batzordearen osteko prentsaurrekoan, alkate donostiarrak adierazi du aipatutako udal guztien aldetik erantzun ona jaso duela. "Badirudi etxerik gabeko pertsonen inguruko fokua Donostian bakarrik dagoela jarrita, ez dakit interesagatik", baina "hiri batetik harago doan” arazoa da eta "globala da", adierazi du alkate jeltzaleak.

Alkatearen esanetan, Donostian "bakarrik gertatzen dela" dirudi, hain justu "aurre egiteko erabakiak hartzen ari diren tokian bertan", kalean bizi diren pertsonei "gizarteratzeko eta laneratzeko benetako alternatibak" eskainiz.

Eskualdeko zinegotziak biltzeko ekimenaren bitartez, azaldu duenez, "lobby moduko bat" osatu nahi du "errealitateak partekatzeko", ekintza "koordinatuak" garatu ahal izateko eta, era berean, "beste erakunde batzuei gauzak planteatzera elkarrekin jotzeko", hala nola Gipuzkoako Foru Aldundiari edo Eusko Jaurlaritzari.

"Afari solidarioen" afera

Insaustik berriz ere baztertu ditu Kaleko Afari Solidarioak (KAS) plataformaren “afari solidarioa”» debekatzeko hartutako erabakiagatik jasotako kritikak. Halaber, ukatu egin du Udaltzaingoak arratsaldero ogitartekoak banatzen dituzten boluntarioak kontrolatzen dituenik.

Ildo horretan, atzo bertan Hiritarron Harrera Sarea kolektiboak alkateari "solidaritatea kriminalizatzea" leporatu zion, eta aurten hirian etxerik gabeko zazpi pertsona hil direla adierazi zuen.

Harrera Sareak Donostiako Udalaren "jarrera erabat diskriminatzailea eta arrazista" salatu du
Donostia Gipuzkoa Politika

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