Gazteen eta Haurren Gaietarako Espainiako ministroak "ezinbestekotzat" jo du Ceutako adingabeak penintsulan hartzea
Sira Rego ministroaren iritziz, "beharrezkoa da adingabe migratzaileak hartzea", sortutako krisi egoera "arintzeko" eta "adingabeen zaintza eskubidea bermatzeko".
Zure interesekoa izan daiteke
Bloke erreakzionarioa geldiaraztea izango da EH Bilduren "lehentasun nagusia" urte politiko berrian
Sanchezek baztertu egin du Ceutako migrazio krisiaren atzean Maroko egotea
SER katean egindako elkarrizketa batean, Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du inteligentzia zerbitzuek ez dutela uste Maroko Ceutako krisian inplikatuta daogenik. Halaber, berretsi du Marokorekiko harremanak oso ona izaten jarraitzen duela.
Hainbat agenteren aurka Getxon gertatu den eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
Ohar batean, Segurtasun Sailak erasoak gaitzetsi ditu eta salatu du gazte batzuek objektuak jaurti dizkietela uniformerik gabe zihoazen zenbait agenteri. Irainak ere jaso omen dituzte ertzainek: "zipaioak", "puta semeak" eta "nazkagarriak", besteak beste.
Euskadiko PPk EAJren "lotsagabekeria" salatu du, Espainiako poliziei Ceutara joatea eskatzeagatik
Laura Garrido Eusko Legebiltzarreko PPren bozeramailearen hitzetan, Aitor Estebanen adierazpenek argi uzten dute EAJren eta EH Bilduren artean "ez dagoela inolako alderik".
Espainiak laguntza eskatu die Frontexi eta Europoli Ceutan egoera irregularrean dauden migratzaileen triajea egiteko
Bestalde, Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak iragarri du 44,5 milioi eurora handitu dutela arreta humanitariorako laguntza.
Espainiako Gobernuak Ceutako krisian egindako kudeaketa “ezin okerragoa” kritikatu du Estebanek
EAJk urte politiko berriari hasiera emateko Zarautzen egin duen ekitaldian, hurrengo hauteskunde zikloan jarri du arreta Aitor Estebanek. Euskadirentzat eskumen gehiago eskatu ditu, eta "nazioa eraikitzea ongizatea eraikitzea" dela aldarrikatu du.
Sarek eta Bilboko konpartsek manifestazioa egin dute euskal presoen alde, eta azkena izatea espero dute
Ehunka pertsonak euskal presoen aldeko manifestazioa egin dute ostiral honetan Bilbon, Aste Nagusiko egun handian, eta espetxe-legedi arrunta aplikatzeko eskatu dute. Sarek gogorarazi du bere aldarrikapenen defentsan egutegian "gorriz markatutako hitzordu bat" dagoela, urtarrilaren 9an Bilbon urtero deitzen duen martxarena, eta azpimarratu du bere ibilbidearen amaiera gisa azkena izatea espero duela.
Ceutan indarkeria eteteko eskatu du Marlaskak, eta 35 milioi euro iragarri ditu mugako kai-muturrak luzatzeko
Barne ministroak Ceutan indarkeria bertan behera uzteko deia egin du, eta 35,6 milioi euro inbertitzeko Europako finantziazioa eskatu duela iragarri du, besteak beste, El Tarajal eta Benzuko mugako kai-muturrak luzatzeko.
Melgosak "ikuspegi zabala" eskatu du migrazio-krisiaren aurrean, eta Euskadik iparraldeko muga gisa duen papera aldarrikatu du
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Estatuari eta Europar Batasunari migrazio-krisi baten aurrean duten erantzukizuna onartzeko eskatu die. Horren ustez, krisi horrek dimentsio geopolitikoa du. Melgosak jakinarazi du datorren astean, irailaren 3an, Elma Saiz ministroarekin bilduko dela, eta Euskadik migrazio-eskumen handiagoak izatea defendatuko duela, baita iparraldeko muga gisa duen eginkizuna aitortzeko beharra ere. Ildo horretatik, saturazio-egoera gehiago ez izateko akordioak eta aliantzak eskatu ditu.