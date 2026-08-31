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Migrazio-krisia
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Gazteen eta Haurren Gaietarako Espainiako ministroak "ezinbestekotzat" jo du Ceutako adingabeak penintsulan hartzea

Iragarkia
ministroa
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sira Rego ministroaren iritziz, "beharrezkoa da adingabe migratzaileak hartzea", sortutako krisi egoera "arintzeko" eta "adingabeen zaintza eskubidea bermatzeko".

Espainiako gobernua Maroko Migrazioa Politika

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GRAFCAV7821. BILBAO, 28/08/2026.- Varios miles de manifestantes, convocados por la plataforma de apoyo a los presos de ETA Sare y Bilboko Konpartsak, se han congregado este viernes en el centro de Bilbao, en plenas fiestas de la ciudad, para reivindicar la excarcelación de los presos de ETA. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sarek eta Bilboko konpartsek manifestazioa egin dute euskal presoen alde, eta azkena izatea espero dute

Ehunka pertsonak euskal presoen aldeko manifestazioa egin dute ostiral honetan Bilbon, Aste Nagusiko egun handian, eta espetxe-legedi arrunta aplikatzeko eskatu dute. Sarek gogorarazi du bere aldarrikapenen defentsan egutegian "gorriz markatutako hitzordu bat" dagoela, urtarrilaren 9an Bilbon urtero deitzen duen martxarena, eta azpimarratu du bere ibilbidearen amaiera gisa azkena izatea espero duela.

Nerea Melgosa elkarrizketa Radio Euskadin
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Melgosak "ikuspegi zabala" eskatu du migrazio-krisiaren aurrean, eta Euskadik iparraldeko muga gisa duen papera aldarrikatu du

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Estatuari eta Europar Batasunari migrazio-krisi baten aurrean duten erantzukizuna onartzeko eskatu die. Horren ustez, krisi horrek dimentsio geopolitikoa du. Melgosak jakinarazi du datorren astean, irailaren 3an, Elma Saiz ministroarekin bilduko dela, eta Euskadik migrazio-eskumen handiagoak izatea defendatuko duela, baita iparraldeko muga gisa duen eginkizuna aitortzeko beharra ere. Ildo horretatik, saturazio-egoera gehiago ez izateko akordioak eta aliantzak eskatu ditu.

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