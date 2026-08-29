Euskadiko PPk EAJren "lotsagabekeria" salatu du, Espainiako poliziei Ceutara joatea eskatzeagatik
Laura Garrido Eusko Legebiltzarreko PPren bozeramailearen hitzetan, Aitor Estebanen adierazpenek argi uzten dute EAJren eta EH Bilduren artean "ez dagoela inolako alderik".
Laura Garrido Eusko Legebiltzarreko PPren bozeramaileak gogor egin du EAJren aurka, atzo Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak urte politikoaren hasierako ekitaldian, Zarautzen, egindako adierazpenen ondotik. Hain zuzen ere, "Euskadin zereginik ez duten polizia espainiarrak" Ceutara bidaltzeko eskatu zuen Estebanek, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila Euskadin Ertzaintzaren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direlakoan.
Sare sozialetan zabaldutako mezuan Garridok ziurtatu duenez, adierazpen horiek "agerian uzten dute berriro ez dagoela inolako alderik EAJren eta EH Bilduren artean".
"EAJk legez kanpoko etorkinen etorrera bultzatzen du, eta mafien, mugako kontrolen, jihadismoaren, delinkuentzia antolatuaren eta aduanen eskumenak dituztenak joatea nahi du", esan du, Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari erreferentzia eginez.
Bestalde, Javier de Andres EAEko PPko presidenteak ere jeltzaleei zuzendu zaie sare sozialetan. "EAJren botoak EH Bilduri joan ez daitezen 'aurrerakoi' itxurak egitearena eskuetatik joaten ari zaie", nabarmendu du.
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