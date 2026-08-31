La ministra española de Infancia ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Peninsula
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha considerado este lunes "imprescindible acoger en la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para destensionar la situación de crisis de la ciudad autónoma y garantizar los cuidados".
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En una entrevista en la cadena SER, el presidente del Gobierno español ha asegurado que los servicios de inteligencia no ven implicación de Marruecos en la crisis de Ceuta. Asimismo, ha señalado que la relación bilateral con Marruecos en el ámbito de la migración es "francamente positiva".
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En una nota de este sábado, el Departamento asco de Seguridad ha condenado la nueva agresión y ha informado de que unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipayos", "hijos de puta" y "asquerosos".
El PP vasco critica la "desfachatez" del PNV al instar a las policías españolas a irse a Ceuta
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La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico reclama al Estado y a la Unión Europea que asuman su responsabilidad ante una crisis migratoria que, a su juicio, tiene una dimensión geopolítica. Melgosa defenderá la próxima semana (3 de septiembre) ante la ministra Elma Saiz mayores competencias migratorias para Euskadi, y la necesidad de reconocer su papel como frontera norte, al tiempo que reclama acuerdos y alianzas para evitar nuevas situaciones de saturación.