Cientos de personas han reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de Aste Nagusia, la vuelta "a casa" de los presos mediante la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria. Sare ha recordado que en defensa de sus reivindicaciones hay una cita "marcada en rojo" en el calendario, la de la manifestación del 9 de enero, la marcha que convoca anualmente en Bilbao y que espera que sea la última como culminación de su trayectoria.