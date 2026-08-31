Crisis migratoria
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La ministra española de Infancia ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Peninsula

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Euskaraz irakurri: Espainiako Gazteen eta Haurren Gaietarako ministroak "ezinbestekotzat" jo du Ceutako adingabeak hartzea

EITB

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La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha considerado este lunes "imprescindible acoger en la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para destensionar la situación de crisis de la ciudad autónoma y garantizar los cuidados"

Gobierno de España Marruecos Migración Política

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