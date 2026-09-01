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Beatriz Artolazabalek Estefania Beltran de Heredia ordezkatuko du EAJren talde parlamentarioan senatari eta bozeramaile gisa

2020az geroztik Senatuan EAJ bozeramailea da Beltran de Heredia. Izendapen horren ondorioz, Artolazabal ez da berriro Gasteizko alkategai izango 2027ko udal-hauteskundeetan.

Beatriz Artolazabal releva a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora del grupo parlamentario del PNV
Estefanía Beltrán de Heredia, ezkerrean, eta Beatriz Artolazabal, eskuinean. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Egungo Gasteizko lehen alkateorde eta EAJko zinegotzi den Beatriz Artolazabalek Estefania Beltran de Heredia ordezkatuko du Senatuan, jeltzaleen talde parlamentarioko senatari eta bozeramaile gisa, EITBk jakin ahal izan duenez.

Goi Ganberako izendapen horrek esan nahi du Beatriz Artolazabal ez dela berriro izango Gasteizko alkategai 2027ko udal-hauteskundeetarako.

Artolazabalen erreakzioa

Hedabideetara bidalitako ohar baten bidez Beatriz Artolazabalek azpimarratu duenez, erronkari helduko dio "alderdiarekin hausnartutako, hitz egindako eta partekatutako erabakia izateak ematen duen lasaitasunarekin", eta "dakarren ilusioarekin zein erantzukizunarekin".

"Politika beti ulertu izan dut zerbitzu publikorako modu gisa; euskal gizarteari, arabarrari eta gasteiztarrari zerbitzatzeko pribilegioa izan dut Gasteizko Udaletik, Arabako Foru Aldunditik eta Eusko Jaurlaritzatik", adierazi du.

Zentzu horretan, azaldu du EAJrentzat "funtsezkoa" dela [Senatuan] "ahots propio eta sendoa izatea gure autogobernua, gure eskumenak eta, batez ere, euskal herritarren interesak defendatzeko".

Beltran de Herediaren biografia

Formakuntzaz eta bokazioz, ingeniari teknikoa da Estefania Beltran de Heredia. 2020tik EAJren senatari bozeramailea da. Goi Ganberara iritsi aurretik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua izan zen zortzi urtez. 

Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkide izan zen 1998 eta 2001 artean, eta 2005 eta 2007 artean, Berdintasun eta Nekazaritza arloetan talde jeltzalearen bozeramaile. Gainera, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza diputatua ere izan da.

Artolazabalen biografia

Beatriz Artolazabalek 2000. urtean ekin zion bere ibilbide politikoari Gasteizko Udalean zinegotzi gisa. 2023an Gasteizko Alkatetzarako EAJren hautagai izan zen, eta urte bereko ekainaz geroztik lehen alkateorde kargua hartu zuen.

Gainera, Artolazabal Osakidetzako ekonomia eta finantza zuzendaria, Gizarte Zerbitzuetako diputatua, eta 2016 eta 2023 artean Iñigo Urkulluren Gobernuko sailburua izan da.

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