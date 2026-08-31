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Zupiriak "larritzat" jo ditu poliziaren aurkako "gizalegearen kontrako jokabideak"

EH Bilduk erasoak arbuiatu ditu, baina "unean uneko gertakariak" direla esan du. PPk Gogorregi txosnaren "lotura politikoaz" galdetu dio Segurtasun sailburuari, hortik gertu izan zirelakoan joan den igandeko istiluak.

Bingen Zupiria, artxiboko irudi batean.

Agentziak | EITB

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Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak igande goizaldean Bilbon izandako istiluen "larritasuna" azpimarratu du, "gizalegearen kontrako jokabideak" eta "onartezinak" izan direlakoan. Era berean, deitoratu du jende "oso gazteak" parte hartu zuela horietan eta, ildo horretan, "erantzukizun soziala eta familiarena" daudela azpimarratu du.

Onda Vascan egindako elkarrizketa batean, Zupiriak adierazi du uda honetako "joera nagusia lasaitasuna" izan dela, eta azpimarratu du Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko lankidetza estua izan dela, eta presentzia garrantzitsua izan dela kaleetan.

Onartu du Eibarren, Arrasaten eta beste leku batzuetan istiluak gertatu direla, eta "larritasun hori gaitzetsi eta gizartearen arreta erakarri” behar dela.

Bilbon igande goizaldean gertatutakoari dagokionez, adierazi du "oso jende gaztea ikusi dela ertzainei eta udaltzainei objektuak jaurtitzen", eta horiek "gizalegearen aurkako portaera onartezinak dira, eta ez dira inolaz ere normalizatu behar".

EH Bildu: "Gertakari puntualak dira"

Maria del Rio EH Bilduk Bilboko Udalean duen bozeramaileak Ertzaintzak jasandako erasoak arbuiatu ditu, baina Aste Nagusia "lausotzen" ez duten "gertakari puntualak" direla gaineratu du: "Zalantzarik gabe, errefusatu egiten ditugu, baina beno, handietsi nahi izan gabe edo Aste Nagusia ordezkatzen duela ulertu nahi izan gabe, uste dugulako ez duela ordezkatzen".

Gogorregi txosnak duen "lotura politikoa" ezagutzea eskatu du PPk

Euskadiko PPk Segurtasun sailburuari zuzendutako bi galdera erregistratu ditu, Gogorregi txosnaren "lotura politikoa" ezagutzeko.

Ainhoa Domaica legebiltzarkideak aurkeztutako bi ekimen horiekin, gainera, lokalak gertaerak eragozteko orduan izan zuen papera zein izan zen jakin nahi dute, alderdiak astelehen honetan jakinarazi duenez.

Idazkiak Zupiriari galdetzen dio zer iritzi duen gertakari horiei buruz. Azaldu duenez, bi emakumeren artean borroka bat izan zen, eta bertan zeuden pertsona askok horiek xaxatu ei zituzten. Hori dela eta, txosnaren titularrak, kudeatzaileak eta arduradunak nortzuk diren jakitea eskatzen du. Alderdiak EAJrekin lotura duela egotzi dio.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Eusko Jaurlaritza EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Politika

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