HAUTESKUNDEAK 2027

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EH Bilduk Iker Casanova proposatu du Bizkaiko Ahaldun Nagusirako hautagai izateko

EH Bilduren Bizkaiko Mahai Politikoaren ustez, barakaldarra da hautagai egokiena ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko.

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova. REMITIDA / HANDOUT por EH BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/6/2026

Iker Casanova, artxiboko irudi batean. Argazkia: EH Bildu

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren Bizkaiko Mahai Politikoak koalizioko oinarriei proposatu die alderdi subiranistaren Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramaileak, Iker Casanovak (Barakaldo, 1972), errepika dezala lurraldeko ahaldun nagusi izateko hautagai gisa, datorren foru hauteskundeetan, 2027ko maiatzaren 23an, hain zuzen.

EH Bilduk astearte honetan azaldu duenez, 2023ko foru hauteskundeetan alderdi abertzalearen hautagaitzak lortutako "emaitza historikoen" ondorioz aukeratu dute Casanova. Orduan, ordezkaritza handitu eta 15 eserleku lortu zituen.

Horrez gain, Casanovak azken lau urteotan egindako "lan biziari jarraipena emateko" eta "EH Bilduk Bizkaian mugarik ez duela erakusten jarraitzeko" apustuaren barruan kokatzen du hautagaitza alderdi subiranistak.

EH Bilduren Bizkaiko Mahai Politikoak nabarmendu du Batzar Nagusietako egungo bozeramailea dela koalizioak lurralderako duen "asmo handiko" proiektua gidatzeko "pertsonarik egokiena", "etorkizuna eta oparotasuna bermatzen jarraitzeko", bai eta bertan bizi eta lan egiten dutenen "ongizatea" bermatzeko ere.

EH Bildu Bizkaiko Foru Aldundia Politika

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