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Zupiria descarta la connotación política en los altercados de jóvenes con la Ertzaintza y Policías Locales

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El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria, entrevistado en Radio Euskadi
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria ha vinculado los incidentes a hombres jóvenes, consumo de alcohol y otras sustancias y a la "desinhibición" en el ocio nocturno. Preguntado sobre Ceuta, ha lamentado que no se le esté exigiendo a Marruecos "que asuma su responsabilidad". 

Gobierno Vasco Ertzaintza Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Política

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