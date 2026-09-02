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El administrador concursal de Tubos Reunidos amplía el plazo para presentar ofertas ante el interés de varios compradores

Se ha ampliado hasta el 30 de septiembre el plazo de posibles compradores para acceder a la información de la empresa, y hasta el 7 de octubre para la presentación de ofertas.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Imagen de la sede de Tubos Reunidos en Amurrio. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

El administrador concursal ha comunicado al juez la ampliación de los plazos en Tubos Reunidos para la presentación de ofertas, ante el interés de varios compradores, según ha dado a conocer a través de una nota.

Así, el administrador concursal ha ampliado hasta el 30 de septiembre a las 23:59 horas el plazo de posibles compradores para acceder a la información de la empresa (Data Room), y hasta el 7 de octubre a las 14:00 horas para la presentación de ofertas.

Los interesados en adquirir Tubos Reunidos han firmado la Carta de Confidencialidad y ya tienen acceso a la información sobre la compañía, y ahora tienen de plazo hasta principios de octubre para la presentación de la Primera Oferta.

Los nuevos plazos han sido comunicados este miércoles a los interesados y al Juzgado.

¿Qué se valorará para aceptar una oferta de compra?

La valoración de las ofertas tendrá en cuenta su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, el mantenimiento del empleo y condiciones laborales y la asunción de pasivos, tanto de aquellos de obligada subrogación como de los que pudieran ser asumidos por el oferente, en cuanto factor de reducción del pasivo concursal.

La oferta final deberá incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad durante un mínimo de 2 años.

Si no se consigue una oferta por todo el grupo, se deja la puerta abierta a que haya ofertas estructuradas sobre perímetros intermedios, es decir, que los potenciales ofertantes limiten su oferta a solo alguna de las unidades productivas.

De hecho, la situación de las dos fábricas principales, las de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), es muy diferente: la alavesa está peor que la de Bizkaia, de hecho, el ERE que planteó la dirección preveía inicialmente 274 salidas en Amurrio y solo 27 Trapagaran.

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Industria Araba-Álava Bizkaia Economía

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