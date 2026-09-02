El administrador concursal ha comunicado al juez la ampliación de los plazos en Tubos Reunidos para la presentación de ofertas, ante el interés de varios compradores, según ha dado a conocer a través de una nota.

Así, el administrador concursal ha ampliado hasta el 30 de septiembre a las 23:59 horas el plazo de posibles compradores para acceder a la información de la empresa (Data Room), y hasta el 7 de octubre a las 14:00 horas para la presentación de ofertas.

Los interesados en adquirir Tubos Reunidos han firmado la Carta de Confidencialidad y ya tienen acceso a la información sobre la compañía, y ahora tienen de plazo hasta principios de octubre para la presentación de la Primera Oferta.

Los nuevos plazos han sido comunicados este miércoles a los interesados y al Juzgado.