El comité de empresa de Tubos Reunidos y varios grupos parlamentarios presentan una iniciativa en el Congreso para garantizar la continuidad de la compañía
Los representantes de los trabajadores de la planta de Amurrio, que cuenta con 870 empleados, se reúnen este miércoles con Ione Belarra y otros grupos parlamentarios para presentar una propuesta no de ley en el Congreso. Plantean que la deuda de la SEPI pueda convertirse en acciones para asegurar la actividad y el empleo, y reclaman un plan industrial y medidas de apoyo por parte de la banca, entre ellos al BBVA, como accionista y acreedor. Tubos Reunidos afronta actualmente un concurso de acreedores con una deuda de 263 millones de euros.
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