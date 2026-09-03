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Zerga-erreforma berriak langileen artean desberdintasunak ekarriko dituela salatu du ELAk

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Euskadi Irratian egindako elkarrizketan Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak kritika gogorra egin dio EAJk eta PSEk aste honetan iragarritako zerga-erreformarako akordioari, enpresen mesedetarako egin dela esanez. 

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