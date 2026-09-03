Fiscalidad
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ELA denuncia que la nueva reforma fiscal traerá desigualdades entre las personas trabajadoras

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ELAk erreforma fiskala kritikatu du: langileen arteko desberdintasun handiagoa ekarriko du

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha criticado el acuerdo de reforma fiscal anunciado esta semana por PNV y PSE y ha asegurado que se trata de una reforma "que beneficia solo a las empresas". 

Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Gipuzkoa Sindicato Ela Economía

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