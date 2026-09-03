Según lo esperado, el Gobierno Vasco ha descartado una compra conjunta de forraje, porque considera que "hay suficiente forraje" entre los suministradores locales. Asimismo, les han explicado que tampoco se dan las condiciones para decretar la situación oficial de sequía. Por todo ello, ENBA y ENHE opinan que las instituciones "han abandonado" a los baserritarras.