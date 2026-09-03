Además, la Ertzaintza registró este pasado miércoles, sin resultado, la vivienda del sospechoso, así como otros dos inmuebles, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos.

La operación, en la que participaron varias patrullas de la Policía Vasca, se desplegó en el barrio azpeitiarra de Landeta. En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, llevaron a cabo la operación en la zona del polígono industrial.

Un gran número de agentes accedió al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y registraron la casa, según fuentes de la investigación.

Momentos antes de las tres de la tarde los agentes abandonaron el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se inspeccionó, al menos, otra vivienda de la localidad.