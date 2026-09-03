Asesinato en Azpeitia
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La Ertzaintza recurre a las cámaras de comercios de Azpeitia para localizar al presunto asesino del taxista

La Ertzaintza ha solicitado a varios comercios de la localidad las imágenes grabadas por sus cámaras para poder reconstruir los pasos del presunto autor de la muerte de un taxista de 30 años.
La Ertzaintza busca al asesino del taxista a través de las cámaras de comercios de Azpeitia
Imagen de ertzainas realizando los registros en Azpeitia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ertzaintza saltokietako kameren grabazioak ikuskatzen dabil, Azpeitiko taxilariaren hiltzailearen bila

EITB

Última actualización

La Ertzaintza continúa este jueves la búsqueda del supuesto autor de la muerte de un taxista de 30 años en Azpeitia (Gipuzkoa), al que habría embestido con su vehículo y disparado con un arma de fuego, posteriormente.

Para ello, la Policía vasca ha requerido a varios comercios de la localidad las imágenes de la calle grabadas por sus cámaras, con el objetivo de reconstruir los pasos del presunto asesino y dar con su localización actual.

Despliegue policial en su domicilio

Además, la Ertzaintza registró este pasado miércoles, sin resultado, la vivienda del sospechoso, así como otros dos inmuebles, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos.

La operación, en la que participaron varias patrullas de la Policía Vasca, se desplegó en el barrio azpeitiarra de Landeta. En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, llevaron a cabo la operación en la zona del polígono industrial.

Un gran número de agentes accedió al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y registraron la casa, según fuentes de la investigación.

Momentos antes de las tres de la tarde los agentes abandonaron el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se inspeccionó, al menos, otra vivienda de la localidad.

¿Cómo sucedió el crimen?

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía Vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.

Los azpeitiarras, en shock tras el asesinato del taxista de 30 años
Azpeitia Ertzaintza Asesinatos Sociedad

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