La Basílica de Begoña (Bilbao) se prepara para la excavación arqueológica que la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) iniciará el próximo 13 de octubre. La actuación forma parte del proyecto Begoña/Vecunia y permitirá profundizar en la historia de este lugar, fuertemente vinculado a la memoria religiosa, social y cultural de Bilbao y de Bizkaia.

Durante estos días, el equipo de Ondare Babesa, junto con personal técnico del departamento de Patrimonio de la DFB, ha realizado varios trabajos previos para documentar el edificio, estudiar su subsuelo y preparar los sistemas que permitirán controlar su evolución durante la excavación.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo se encuentran el escaneado 3D, la colocación de puntos de referencia fijos, el estudio con georradar y la instalación de un sistema de sensores. Estas actuaciones permitirán afrontar la excavación con más información y más garantías, así como realizar un seguimiento continuo del edificio.

Escaneado 3D del interior de la basílica

Este sistema permite obtener una imagen tridimensional muy precisa del edificio y registrar suelos, paredes, pilares, bóvedas, techos y otros elementos antes de que comiencen los trabajos arqueológicos.

La imagen digital servirá como base para documentar los hallazgos que se produzcan durante la excavación, organizar mejor los espacios de trabajo y adaptar las protecciones necesarias a la estructura real de la basílica.

Puntos de referencia fijos

Se han colocado puntos de referencia fijos en el interior de la basílica. Gracias a ellos, durante las diferentes fases de la excavación se podrán realizar mediciones con precisión y situar correctamente los restos o estructuras que puedan aparecer.

Estudio con georradar

Se ha llevado a cabo un estudio con georradar en toda la superficie interior practicable del templo y en parte del exterior. Esta técnica permite explorar el subsuelo sin abrir zanjas ni levantar el pavimento, y detectar alteraciones bajo el suelo que pueden indicar la presencia de estructuras, huecos u otros elementos.

El georradar ofrece una primera imagen de lo que puede conservarse bajo la basílica, como enterramientos, muros, u otro tipo de estructuras de interés arqueológico. Esta información ayudará a definir las zonas de excavación y a planificar los trabajos con mayores garantías.

Sistema de sensores

El sistema de sensores instalado en distintos puntos de la basílica permitirá controlar posibles movimientos o cambios en elementos sensibles del edificio, como muros y bóvedas.

Los sensores tomarán datos de forma continuada y permitirán seguir la evolución de la estructura en tiempo real. Así, el equipo técnico podrá detectar cualquier variación que requiera atención y comprobar cómo responde la basílica a medida que avancen los trabajos.

Con esta intervención, la Diputación Foral de Bizkaia, mediante convenio con la Basílica de Begoña, da un nuevo paso en su compromiso con la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico del territorio entre la ciudadanía.