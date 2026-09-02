CRISIS MIGRATORIA
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La Policía Nacional apunta a una operación marroquí para colapsar la frontera de Ceuta

Según informa El Español, un informe remitido a la Audiencia Nacional señala que gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes en su entrada hasta Ceuta. El ministro de Interior Grande-Marlaska ha reclamado al director general de la Policía que le verifique "sobre la veracidad" de este informe. 

Castillejos (Morocco), 15/08/2026.- Moroccan security forces monitor as they thwart attempts by hundreds of sub-Saharan African and Sudanese migrants who have gathered to enter the Spanish city of Ceuta in Fnideq (Castillejos), Morocco, 15 August 2026. Moroccan security sources report that the incident took place in a mountainous area on the outskirts of Castillejos, southwest of Ceuta. (Marruecos, España) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Policía Marroquí en la frontera con Ceuta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ceutako muga kolapsatzeko Marokok egindako operazio bat dela dio Polizia Nazionalak

EITB

Última actualización

La Policía Nacional habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de que la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta fue un proceso planificado con un objetivo distinto al migratorio, según publica El Español.

El informe habría sido elaborado por el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según el diario, el documento sostiene que la operación buscaba colapsar el sistema de control fronterizo y limitar la capacidad de respuesta de España.

Agentes marroquíes habrían supervisado la entrada

El informe, según El Español, señala que gendarmes marroquíes guiaron la entrada de personas a Ceuta siguiendo las indicaciones de agentes de paisano. Además, apunta que agentes marroquíes monitorizaron sobre el terreno el desarrollo de la operación.

La Policía habría detectado también diferencias en el perfil de las personas que participaron en cada una de las dos fases del incidente registrado los días 30 y 31 de julio.

Una operación vinculada a Ceuta y Melilla

Según la información publicada por El Español, el documento policial relaciona la operación con las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Las conclusiones forman parte de la investigación que dirige la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias de la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma a finales de julio.

Respuesta del ministro de Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha informado Interior, Marlaska ha remitido una carta a Pardo en la que le reclama "ser informado sobre la veracidad" del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido.

De ser cierto el informe, el ministro del Interior pide mediante un oficio al director general de la Policía que aclare "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

Migración Sociedad

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