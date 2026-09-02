La Policía Nacional apunta a una operación marroquí para colapsar la frontera de Ceuta

La Policía Nacional habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de que la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta fue un proceso planificado con un objetivo distinto al migratorio, según publica El Español.

El informe habría sido elaborado por el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según el diario, el documento sostiene que la operación buscaba colapsar el sistema de control fronterizo y limitar la capacidad de respuesta de España.