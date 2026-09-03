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Normalidad en la BI-30 en Zamudio, tras retenciones de hasta seis kilómetros por un accidente

Dos coches han chocado y dos personas han resultado heridas leves.  Pasadas las 09:00 horas se ha dado por finalizado el accidente y se ha ido normalizando la circulación.

Euskaraz irakurri: Gutxienez sei kilometroko auto-ilarak BI-30 errepidean, Zamudion, izandako istripu baten ondorioz

EITB

Última actualización

Un accidente registrado en el kilómetro 17 de la BI-30, en Zamudio, en sentido Galdakao, ha provocado alrededor de 6 kilómetros de retenciones en la zona.

Como consecuencia de la colisión entre dos vehículos, dos personas han sido trasladadas al vizcaíno hospital de Cruces para ser atendidas de las lesiones sufridas, aunque no serían de gravedad.

No obstante, pasadas las 09:00 horas la Dirección de Tráfico ha dado por finalizado el accidente y se ha ido normalizando la circulación en la zona.

Problemas también en la A-8, en Arrigorriaga

Se están registrando problemas de tráfico también en la A-8 arrigorriaga, sentido Donostia. Dos turismos han chocado y esto genera retenciones en la salida de Malmasín. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Zamudio Sociedad

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