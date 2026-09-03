Normaltasunera itzuli dira BI-30 errepidean, Zamudion, istripu baten ondorioz sei kilometroko auto-pilaketak izan ostean
Bi autok talka egin dute, eta bi pertsona Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, biak arin zaurituta. 09:00ak pasata, istripua amaitutzat eman dute, eta zirkulazioa bere onera itzultzen hasi da.
Istripua izan da BI-30 errepideko 17. kilometroan, Zamudion, Galdakaorako noranzkoan, eta 6 kilometroko auto-ilarak eragin ditu.
Bi autok talka egin dute, eta bi pertsona Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, arin zaurituta.
Dena dela, Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez, 09:00ak pasata, istripua amaitutzat eman dute, eta zirkulazioa bere onera itzultzen hasi da.
Arazoak A-8an, Arrigorriagan
Arazoak sortu dira A-8 errepidean, Arrigorriagan, Donostiarako norabidean. Bi ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilarak sortu dira Malmasin tuneletako irteeran.
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