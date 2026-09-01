Bero itogarria berriro itzuliko da Euskal Herrira
Asteazkenean tenperaturak ez du aldaketarik izango, baina ostegunean gorakada nabarmena izango du, eta termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko ditu Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Hainbat eguneko tenperatura-tregoaren ondoren, termometroek gora egingo dute berriro Euskal Herrian, asteak aurrera egin ahala. Asteazken lasaiak ostegun beroari bide emango dio, eta joera hori areagotu egingo da, ziurrenik, egunak igaro ahala.
Asteazken eguerditik aurrera, eguzkitsu egongo da. Goizean goiz behe-hodeiak nagusituko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Alabaina, goizak aurrera egin ahala, hodeitza saretuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean haizea ipar-ekialdetik finkatuko da. Tenperatura maximoak aurreko eguneko balio berdintsuetan geldituko dira edo graduren bat gorago.
Ostegunean tenperatura maximoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, eta 30 ºC-tik gora geldituko dira. Kostaldean, eguerdian brisa altxatuko du eta balioa apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar haizea barnealderantz zabalduko da. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu egongo da, goi-hodei fin batzuekin.
Bestalde, Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiral goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi agertuko da; arratsalde-gauetik aurrera goi-hodeiak ugaritu egingo dira. Hego-osagaiko haize ahula ibiliko da, tarte bizi batzuekin. Arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du ahul, tarte biziekin. Tenperatura gutxi edo nahikoa igoko da.
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Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
Ur-goraldiak iragarri dituzte Nafarroako ubide txikietan eta sakanetan
Euri zaparrada eta ekaitz gogorren ondorioz hainbat probintziatan, tartean Nafarroan, ezarritako abisuak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak albiste meteorologikoei adi egoteko gomendatu die herritarrei.
Igandean bero egingo du berriro ere Euskal Herrian
Eguna tenperatura baxuekin hasiko da, Gasteizen, esaterako, 14 ºC izango baitira, baina 34 ºC-ra helduko dira termometroak Iruñean, eta 32 ºC-ra, berriz, Bilbon. Arratsaldean, aldaketa etor daiteke, eta zaparrada trumoitsuak eta txingorra egin dezake zenbait puntutan.
Euri kontuak oraindik, baina arratsaldean eta asteburuan atertzera egingo du
Gaur zaparrada gogorrak bota ditzake isurialde atlantikoan, bereziki Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia ezarriko dute. Larunbatean eta igandean, baliteke zaparrada trumoitsuak izatea.
Iritsi da euria Euskal Herrira
Mendebaldean eta kostaldean hasi dira lehen zaparradak goizean eta orduek aurrera egin ahala, Euskal Herri osora zabalduko da euria, tarteka trumoi-ekaitzek eta txingorrak lagunduta. Abisu horipean izango dira EAE, Ipar Euskal Herria eta Erribera.
Beroaren ostean, tenperaturak behera nabarmen asteburu osoan zehar
Ebro ibaiaren ardatza abisu horipean dago tenperatura altuengatik, eta ostegunean, berriz, eguraldi-aldaketa etorriko da: euria izango dugu protagonista eta tenperaturak behera egingo du.