BEROA BUELTAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bero itogarria berriro itzuliko da Euskal Herrira

Asteazkenean tenperaturak ez du aldaketarik izango, baina ostegunean gorakada nabarmena izango du, eta termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko ditu Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.

(Foto de ARCHIVO) 01 August 2026, Italy, Milan: A tourist fans herself to find relief from the intense heat in the Galleria Vittorio Emanuele. Photo: Duilio Piaggesi/IPA via ZUMA Press/dpa Duilio Piaggesi/IPA via ZUMA Pre / DPA 01/8/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Beroa izango da protagonista datozen egunotan Euskal Herriko kaleetan. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat eguneko tenperatura-tregoaren ondoren, termometroek gora egingo dute berriro Euskal Herrian, asteak aurrera egin ahala. Asteazken lasaiak ostegun beroari bide emango dio, eta joera hori areagotu egingo da, ziurrenik, egunak igaro ahala.

Asteazken eguerditik aurrera, eguzkitsu egongo da. Goizean goiz behe-hodeiak nagusituko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Alabaina, goizak aurrera egin ahala, hodeitza saretuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean haizea ipar-ekialdetik finkatuko da. Tenperatura maximoak aurreko eguneko balio berdintsuetan geldituko dira edo graduren bat gorago.

Ostegunean tenperatura maximoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, eta 30 ºC-tik gora geldituko dira. Kostaldean, eguerdian brisa altxatuko du eta balioa apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar haizea barnealderantz zabalduko da. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu egongo da, goi-hodei fin batzuekin.

Bestalde, Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiral goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi agertuko da; arratsalde-gauetik aurrera goi-hodeiak ugaritu egingo dira. Hego-osagaiko haize ahula ibiliko da, tarte bizi batzuekin. Arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du ahul, tarte biziekin. Tenperatura gutxi edo nahikoa igoko da. 

Bero-boladak Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X