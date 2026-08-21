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Euri kontuak oraindik, baina arratsaldean eta asteburuan atertzera egingo du

Gaur zaparrada gogorrak bota ditzake isurialde atlantikoan, bereziki Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia ezarriko dute. Larunbatean eta igandean, baliteke zaparrada trumoitsuak izatea.

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Zeru estalita eta euria. Artxiboko argazkia: Jabier Sarriugarte

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EITB

Azken eguneratzea

Atzoko euri kontuek ez dute askorik iraungo. Egunaren lehen orduetan euria egingo du oraindik, bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu, baina eguerditik aurrera eta asteburuari begira, atertzera egingo du. Hala ere, baliteke larunbatean eta igandean zaparrada trumoitsuak botatzea. 

Euskal Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, gaur giro freskoa eta bustia izango da. Tenperatura maximoetan ez da aldaketa handirik espero eta 25 graduren azpitik geldituko dira. 

Euria egingo du goizean, isurialde atlantikoan gehienbat. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ordea, atertu eta ostarte zabalak zabalduko dira. Hala ere, litekeena da euria Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea.

Abisu horia euriagatik eta ekaitzengatik

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du prezipitazio handiengatik Bizkaian eta Gipuzkoan, aurreko gauerditik eguerdira arte. Izan ere, baliteke ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatzea. 

Meteofrancek, bere aldetik, abisu horia ezarri du ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian, 08:00etatik 10:00etara. 

Zer eguraldi egingo du larunbatean eta igandean?

Larunbatean, tenperaturak gora egingo du eta giro eguzkitsua nagusituko da. Tenperatura maximoak 25-26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, eta 28-30 ingurukoak barnealdean. Goizean goiz, behe-lainoa sortuko da, baina berehala jasoko du eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean, bero-hodei batzuk garatuko dira eta litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk egitea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan. Ekialdeko haizea ibiliko da, eta ipar-ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerditik aurrera.

Igandean, bero egingo du berriro. Maximoak 30 ºC-tik gorakoak izan daitezke lurraldearen zati handi batean. Haizeak hego-ekialdetik joko du eta giroa berotzen lagunduko du. Arratsaldean, brisa sartuko da kostaldean ipar-ekialdetik. Zeruan ostarte zabalak izango dira, eta bero-hodeiak garatuko dira arratsaldetik aurrera. Ez da baztertzen arratsalde-gauean zaparrada trumoitsu batzuk botatzea.

Ia bi hilabetean baino euri gehiago egun bakar batean

Euskal Herriko hainbat tokitan uztailetik hona baino euri gehiago egin zuen atzo: 

- Los Arcos (Nafarroa): 8 litro egin ditu uztailetik, eta 21 litro, berriz, atzo.

- Tobillas (Araba): 15,7 litro uztailetik eta ia 13,5 litro atzo.

- Loiu (Bizkaia): 47,1 litro uztailetik eta 12,3 litro atzo.

- Zumaia (Gipuzkoa): 53,3 litro uztailetik eta 19,3 litro atzo.

- Biarritz (Lapurdi): 49,2 litro uztailetik eta 2,6 litro atzo.

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