Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Abisu horia larunbat arratsalderako EAEn, euriteengatik
Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du larunbat honetan, 15:00etan, prezipitazio handiak izateko arriskuagatik. Metro karratuko 15 litro baino gehiago bota dezake ordubetean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du larunbatean, 15:00etan, prezipitazio handiak izateko arriskuagatik. Metro karratuko 15 litro baino gehiago bota dezake ordubetean.
Abisu horia larunbat gauerdira arte izango da indarrean, eta EAE osoari eragingo dio.
Segurtasun Sailak ohartarazi duenez, larunbateko ordu horietan zaparrada ertainak eta trumoitsuak bota ditzake, eta baliteke zenbait lekutan gogorrak izatea.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Aurtengoa mende honetako irailik lehorrena izan da
ZUZENEAN
Duela min.
Udazkeneko eguraldi bete-betearekin abiatu dugu urria
ZUZENEAN
Duela min.
Aste nahasia iraila amaitu eta urria hasteko
ZUZENEAN
Duela min.
Tenperatura freskoagoak udazkeneko lehen astebururako
ZUZENEAN
Duela min.
Abisu horia beroagatik gaur barnealdean, 36 ºC arteko tenperaturak izango ditugu eta
ZUZENEAN
Duela min.
Ohi baino epelagoa eta zertxobait hezeagoa dator udazkena
ZUZENEAN
Duela min.
Udari agur eguzkitsua egingo diogu
ZUZENEAN
Duela min.
Asteon, eguzki epela egunez eta freskoa gauez
ZUZENEAN
Duela min.
Tenperaturak goranzko bidean Euskal Herrian asteburuari agur esateko
Gehiago ikusi