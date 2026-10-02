El Departamento de Seguridad activará a las 15:00 horas de este sábado un aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 l/m2 en una hora.

El aviso se prolongará hasta la medianoche y afectará a toda la geografía vasca.

El Departamento advierte de que durante esas horas del sábado podrán caer chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes.