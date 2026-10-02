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Aviso amarillo en la CAV para el sábado por la tarde, por riesgo de lluvias intensas
El Departamento de Seguridad activará a las 15:00 horas de este sábado un aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 l/m2 en una hora.
El Departamento de Seguridad activará a las 15:00 horas de este sábado un aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 l/m2 en una hora.
El aviso se prolongará hasta la medianoche y afectará a toda la geografía vasca.
El Departamento advierte de que durante esas horas del sábado podrán caer chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes.
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