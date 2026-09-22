El otoño llega más cálido y algo más húmedo de lo habitual

Esta medianoche llega el cambio de estación y con ello los días se irán acortando y los bosques y montañas se irán tiñendo de colores cálidos. El tiempo también cambiará con la llegada del otoño, aunque habrá que esperar al menos hasta la semana que viene para dejar atrás el ambiente estival.

Y es que el jueves, por ejemplo, los termómetros superarán los 30 grados de barrera en muchas zonas, ya que el viento soplará desde el sur.

La semana que viene, en cambio, algún que otro frente podría atravesar Euskal Herria.

Según las previsiones, la nueva estación se presenta más templada de lo normal, y es probable que sea algo más húmeda de lo habitual. En general, no parece que vaya a ser muy lluviosa, aunque sí algo más húmeda que otoños anteriores.

Es habitual, de todas maneras, que los últimos meses del año sean lluviosos, especialmente noviembre.

El verano más cálido desde 1970

Este ha sido el verano más calido desde 1970, según informó hace unos días la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

Junio, julio y agosto han registrado temperaturas muy superiores a lo habitual. Los dos primeros fueron extremadamente cálidos, con anomalías de 3,7 °C y 3,6 °C, respectivamente, y ambos se situaron como los meses de junio y julio más calurosos desde que existen registros.

Agosto también fue muy cálido, con una anomalía de 2,4 °C, siendo el segundo agosto más cálido, tan solo por detrás del de 2003.