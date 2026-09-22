Despedimos el verano con tiempo claro y soleado

Después de un verano especialmente caluroso, ya se le ha dado paso al otoño, que por ahora no ha traído ningún cambio en el tiempo, y sigue con predominio de días soleados.

Hoy el tiempo será parecido al de ayer. Durante la primera mitad del día es probable que aparezcan algunas nubes altas, por la tarde el cielo estará más limpio. A primeras horas del día también podrían aparecer algunas nubes bajas en el noreste. Por la tarde el viento soplará del norte, el resto del día será flojo y variable. Temperaturas máximas sin demasiados cambios.

Pocos cambios para el miércoles. Día soleado y veraniego, sin llegar a ser caluroso; las temperaturas seguirán por parecidos derroteros y por la tarde volverá a soplar un viento fresco del norte; las temperaturas mínimas volverán a situarse por debajo de los 10 ºC en puntos de la mitad sur.

El jueves se espera que suba la temperatura y que siga predominando el sol, y para el fin de semana es probable que aumente la nubosidad y las temperaturas vayan bajando.