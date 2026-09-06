La semana llega sin días de playa, pero con temperaturas agradables
El miércoles, en cambio, será un día otoñal, con lluvias generalizadas y temperaturas frescas en toda Euskal Herria.
A pesar de que la semana no se presenta veraniega, las temperaturas seguirán siendo agrdables durante la segunda semana de septiembre, salvo el miércoles, día en que los termometros bajarán unos cinco grados.
El lunes, dejaremos atrás el calor del domingo, con termómetros en torno a los 24 grados en la costa y por debajo de los 30 grados en el interior.
La mañana amanecerá con nubes en la vertiente cantábrica, donde también caerán algunas gotas, pero a medida que avance el día irá despejándo, aunque todavía quedarán algunas nubes en la costa. Sin embargo, en Navarra y Álava el sol brillará desde primera hora.
El martes, a pesar de la niebla de primeras horas, será un día claro en general. Por la tarde se espera la lllegada de un frente frío y al anochecer podría incluso llover, siendo la noche del martes al miércoles el momento más lluvioso de la semana.
El miércoles las temperaturas serán frescas —alrededor de 15 grados menos que el domingo—; apenas alcanzarán los 20 grados, tanto en la costa como en el interior, y la mañana será húmeda, mientras que las precipitaciones remitirán por la tarde.
El jueves las temperaturas volverán a subir, dejando los termómetros en torno a 23-26 grados , con claros y nubes alternándose en el cielo.
Para el viernes y sábado la previsión es aún dudoda. El viento soplará del norte, aunque no está claro si del noroeste o del noreste, lo que condicionará que los días sean más claros o nublados.
El domingo, en cambio, no llóvera.
Te puede interesar
Aviso amarillo por calor también para el domingo
Se esperan temperaturas en torno a los 35 ºC en el interior, mientras que en la costa no hay aviso y las temperaturas se situarán por debajo de los 30 ºC.
Sin tregua hasta el domingo: los termómetros superarán desde hoy los 30º en Euskal Herria
En Álava, este viernes y sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. En Navarra, se activará este sábado la alerta naranja por calor. El domingo llegará el cambio.
El fenómeno meteorológico de El Niño podría convertirse en el más intenso jamás registrado, según la ONU
El episodio alcanzará su punto máximo a finales de este año, pero sus efectos continuarán durante 2027 y contribuirán a elevar las temperaturas medias mundiales el próximo año.
El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
Este miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi
La temperatura media ha sido 2,4 °C superior a la habitual, en un mes marcado por el calor extremo, la sequía, los eventos de precipitación intensa y los fenómenos adversos, que han obligado a activar 17 avisos amarillos.
Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.