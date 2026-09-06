A pesar de que la semana no se presenta veraniega, las temperaturas seguirán siendo agrdables durante la segunda semana de septiembre, salvo el miércoles, día en que los termometros bajarán unos cinco grados.

El lunes, dejaremos atrás el calor del domingo, con termómetros en torno a los 24 grados en la costa y por debajo de los 30 grados en el interior.

La mañana amanecerá con nubes en la vertiente cantábrica, donde también caerán algunas gotas, pero a medida que avance el día irá despejándo, aunque todavía quedarán algunas nubes en la costa. Sin embargo, en Navarra y Álava el sol brillará desde primera hora.

El martes, a pesar de la niebla de primeras horas, será un día claro en general. Por la tarde se espera la lllegada de un frente frío y al anochecer podría incluso llover, siendo la noche del martes al miércoles el momento más lluvioso de la semana.

El miércoles las temperaturas serán frescas —alrededor de 15 grados menos que el domingo—; apenas alcanzarán los 20 grados, tanto en la costa como en el interior, y la mañana será húmeda, mientras que las precipitaciones remitirán por la tarde.

El jueves las temperaturas volverán a subir, dejando los termómetros en torno a 23-26 grados , con claros y nubes alternándose en el cielo.

Para el viernes y sábado la previsión es aún dudoda. El viento soplará del norte, aunque no está claro si del noroeste o del noreste, lo que condicionará que los días sean más claros o nublados.

El domingo, en cambio, no llóvera.