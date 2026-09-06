Eguraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hondartzarako girorik ez, baina tenperatura atseginak ia aste osoan

Aste beroa eta eguzkitsua izango ez bada ere, oraindik mahuka hutsean ibiltzeko aukera izango dugu datozen egunetan; asteazkenean salbu. Euria nonahi eta tenperatura freskoak izango ditugu orduan Euskal Herri osoan.

Argazkia: Jose Luis Madina

EITB

Azken eguneratzea

Sasoiko eguraldia izango dugu Euskal Herrian asteon, asteazkenean salbu. Tenperaturak 5 bat gradu egingo du behera astelehenean, igandeko bero sapa atzean utzita. Horrela, 24 gradu inguruan egongo dira termometroak kostan, eta 30 graduz azpitik barnealdean.

Goiza hodeitsu esnatuko da isurialde atlantikoan, eta tantaren batzuk botako ditu bertan. Egunak aurrera egin ahala, baina, garbitzera egingo du, nahiz eta kostaldean oraindik lainoren batzuk geratuko diren. Nafarroan eta Araban goizetik aginduko du eguzkiak.

Asteartea, goizeko lehenengo orduetako behe-lainoa gorabehera, egun argia izango da oro har. Arratsaldean, ordea, fronte hotz bat sartuko da gurera, eta iluntzean euria ere bota dezake. Hain zuzen ere, asteartetik asteazkenera doan gaua izango da asteko unerik euritsuena.

Esan bezala, fresko antzean ibiliko dira tenperaturak asteazkenean. Igandean baino 15 gradu gutxiago neurtuko dira denean. Hau da, nekez iritsiko dira 20 gradura, kostaldean zein barnealdean. Goiza bustia izango da; arratsaldean, berriz, atertzera egingo du.

Ostegunean, tenperaturak gora egingo du berriro, eta 23-26 gradu inguruan ibiliko dira termometroak. Ostarteak eta lainoak tartekatuko dira zeruan.

Ostiral eta zapaturako ez dago oso argi eguraldiaren iragarpena. Haizeak iparretik joko du. Dena den, ez da garbi ikusten ipar-mendebaldetik ala ipar-ekialdetik iritsiko den. Horren arabera izango dira egunak argiagoak edo lainotuagoak.

Iganderan, aldiz, ateri eutsiko dio.

Eguraldia Uda Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X