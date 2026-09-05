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Abisu horia bero handiagatik igandean ere

35 ºC inguruko tenperaturak espero dira barnealdean. Kostan, berriz, ez dago abisurik, eta tenperaturak 30 ºCtik behera kokatuko dira.
CORDOBA, 18/06/2026.- Un hombre se refresca en una de las fuentes de Córdoba. España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes. EFE/ Salas
Beroa. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Igandean ere, beroa izango da protagonista. Hori dela eta, abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak barnealdean 13:00etatik 19:00etara.

Beste egun batez, zeruan tarteka hodeiak agertuko dira, eta ez da baztertzen han-hemenka tantaren bat botatzea, bereziki egunaren bigarren zatian. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, eta tenperaturak gora egingo du isurialde atlantikoan; isurialde mediterraneoan, berriz, antzera mantenduko dira. Horrela, herri askotan 35 ºC-tik gora harrapatuko dira, eta gutxi freskatuko du gauean. Eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran, eta kostaldetik hasita, haizeak ipar-mendebaldera egin eta freskatu egingo du.

Datorren astea tenperatura maximoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behe-hodeiak izango dira nagusi. Goizean goiz, behe-lainoa sortuko da zenbait bailaratan. Haizea iparraldetik sartuko da. Tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira eta maximoak atseginak izango dira, 25 ºC-tik gorakoak.

Asteartean, tenperaturak behera egingo du, ipar-mendebaldeko haizearekin, eta euria espero da asteazkenerako.

Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa

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