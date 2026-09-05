Abisu horia bero handiagatik igandean ere
Igandean ere, beroa izango da protagonista. Hori dela eta, abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak barnealdean 13:00etatik 19:00etara.
Beste egun batez, zeruan tarteka hodeiak agertuko dira, eta ez da baztertzen han-hemenka tantaren bat botatzea, bereziki egunaren bigarren zatian. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, eta tenperaturak gora egingo du isurialde atlantikoan; isurialde mediterraneoan, berriz, antzera mantenduko dira. Horrela, herri askotan 35 ºC-tik gora harrapatuko dira, eta gutxi freskatuko du gauean. Eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran, eta kostaldetik hasita, haizeak ipar-mendebaldera egin eta freskatu egingo du.
Datorren astea tenperatura maximoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behe-hodeiak izango dira nagusi. Goizean goiz, behe-lainoa sortuko da zenbait bailaratan. Haizea iparraldetik sartuko da. Tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira eta maximoak atseginak izango dira, 25 ºC-tik gorakoak.
Asteartean, tenperaturak behera egingo du, ipar-mendebaldeko haizearekin, eta euria espero da asteazkenerako.
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Beroa nagusi igandera arte: 30 ºC-tik gora gaurtik aurrera Euskal Herrian
Araban, abisu horia egongo da indarrean ostiralean eta larunbatean, muturreko tenperatura oso altuengatik, eta Nafarroan alerta laranja ezarri dute ostiral honetan, beroagatik. Igandean, aldaketa etorriko da.
NBEren arabera, El Niño fenomeno meteorologikoa inoiz izan den handiena izan daiteke
Gertakaria urte honen amaieran iritsiko da puntu gorenera, baina 2027an zehar izango ditu ondorioak, eta datorren urtean munduko batez besteko tenperaturak igotzen lagunduko du.
Bero itogarria Euskal Herrira itzuliko da
Asteazken honetan tenperaturek ez dute aldaketa handirik izan, baina ostegunetik nabarmen igoko dira: termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko dira Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin
Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.
Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
Ur-goraldiak iragarri dituzte Nafarroako ubide txikietan eta sakanetan
Euri zaparrada eta ekaitz gogorren ondorioz hainbat probintziatan, tartean Nafarroan, ezarritako abisuak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak albiste meteorologikoei adi egoteko gomendatu die herritarrei.