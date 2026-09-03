NBEren arabera, El Niño fenomeno meteorologikoa inoiz izan den handiena izan daiteke
El Niño fenomeno meteorologikoak 2027ra arte jarraituko du indartzen eta inoiz erregistratutako haindiena izan liteke; horren ondorioz, muturreko fenomeno meteorologikoen arriskua handituko litzateke datorren urtean, Munduko Meteorologia Erakundeak ostegun honetan jakinarazi duenez.
NBEren meteorologia-agentziako idazkari nagusi Celeste Saurok adierazi duenez, haien aurreikuspenen arabera, fenomenoak datorren urtean jarraitzeko % 100eko probabilitatea dago ia-ia, Ozeano Bareko uretan izandako tenperatura altuek bultzatuta.
Testuinguru horretan, Saulok lasaitasuna eta prebentzio-neurriak eskatu ditu fenomeno horren aurrean. Lehen zantzuak dagoeneko antzematen hasi dira, eta datozen hilabeteetan oso indartsuak izango dira, azaldu du. "El Niñok ez du zertan hondamendirako errezeta izan. Bizitzak salbatzeko eta bizibideak babesteko beharrezkoak diren aurreikuspenak eta aurrea hartzeko gaitasuna ditugu", adierazi du.
Ozeano gero eta beroagoa
Fenomeno naturala bada ere, eta klima-aldaketarekin zuzenean lotuta ez badago ere, ozeanoetako tenperaturen igoerak fenomenoa areagotu egin dezake.
"El Niño ikaragarri handia bihurtzen ari da gure begien aurrean. Zientziak ez du zalantzarik uzten: planeta esploratu gabeko uretan dago, eta ur horiek berotzen ari dira ", adierazi du Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak.
Izan ere, Ozeano Bareko zenbait eremutan aurtengo El Niñon erregistratutako tenperaturek 2 ºC-tik gora gainditzen dituzte ohiko maila, erakundearen arabera.
Fenomenoa dagoeneko ondorioak izaten ari da laborantza tropikaletan, eta elikadura-krisi larria eragin du Erdialdeko Amerikako Korridore Lehorra deritzonean.
'Pultsua' munduko tenperaturetan
Pasarteak urte amaiera aldera joko du goia, eta datozen hilabeteetan munduko batez besteko tenperaturak igotzen lagunduko du.
"Normalean, El Niñoren pasarte baten ondoren, tenperatura globaletan pultsu bat antzematen dugu, aldi baterakoa bada ere", azaldu du Wilfran Moufouma-Okiak, Munduko Meteorologia Erakundearen klima-iragarpeneko zerbitzuen arduradunak, 2024ari, orain arte erregistratutako urterik beroenari, erreferentzia eginez.
Erakundeak adierazi du prestaketa-neurriak eta alerta goiztiarreko sistemak indartzen ari dela, herrialdeek aurrez neurriak hartu ahal izan ditzaten, hala nola lehorteari aurre egiteko erresistenteak diren laboreak erabiltzea zenbait eremutan.
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Beroa nagusi, igandera bitartean: 30ºC-tik gora gaurtik aurrera Euskal Herrian
Araban, abisu horia egongo da indarrean ostiralean eta larunbatean, muturreko tenperatura oso altuengatik, eta Nafarroan alerta laranja ezarriko dute bihar, beroagatik ere.
Bero itogarria Euskal Herrira itzuliko da
Asteazken honetan tenperaturek ez dute aldaketa handirik izan, baina ostegunetik nabarmen igoko dira: termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko dira Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin
Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.
Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
Ur-goraldiak iragarri dituzte Nafarroako ubide txikietan eta sakanetan
Euri zaparrada eta ekaitz gogorren ondorioz hainbat probintziatan, tartean Nafarroan, ezarritako abisuak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak albiste meteorologikoei adi egoteko gomendatu die herritarrei.
Igandean bero egingo du berriro ere Euskal Herrian
Eguna tenperatura baxuekin hasiko da, Gasteizen, esaterako, 14 ºC izango baitira, baina 34 ºC-ra helduko dira termometroak Iruñean, eta 32 ºC-ra, berriz, Bilbon. Arratsaldean, aldaketa etor daiteke, eta zaparrada trumoitsuak eta txingorra egin dezake zenbait puntutan.