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Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian

Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.

Donostiako irudia. Argazkia: Jon Hernandez Utrera

EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, eguzkia izango da jaun eta jabe eta udako giroa izango da. Lainoguneak agertuko dira goizean goiz, kostaldean behe-hodei batzuk ere bai, baina goizak aurrera egin ahala jasoko du. Halaber, hego-haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago. Arratsaldean, berriz, haizeak iparraldetik joko du eta indartu egingo da barnealdean. Tenperatura maximoak bizpahiru gradu altuagoak izango dira eta 30 ºC inguruan ibiliko dira; minimoek, berriz, freskotik jarraituko dute.

Igandean, eguzkitsu egongo da berriro hainbat txokotan, baina ipar partean, fronte baten eraginez, tarteka behe-hodeiak agertuko dira. Baliteke egunak aurrera egin ahala, batez ere amaieran, euri txikia egitea isurialde atlantikoko leku batzuetan. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko dira ipar partean, eta berdintsu jarraituko dute gainerako tokietan. Haize ahula ibiliko da, aldakor ibiliko da goizean eta iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera.

Euskalmeten epe ertainerako iragarpenaren arabera, astelehenean, hodeiak ugarituko dira eta prezipitazioak izango dira, batez ere isurialde atlantikoan.

Uda Eguraldia

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