Aldaketa aurreko azken eguzki printzak
Uda bere azken hilabetean sartzearekin bateratsu euri-kontuak izango dira nagusi, ostegunetik aurrera aldaketa nabarmena baitator. Bitartean, hala ere, eguzkia eta tenperatura goxoak izango dira isurialde Atlantikoan, eta bero, barnealdean.
Asteartean, giro egonkor eta argia izango da denean behin goizeko behe hodeiak altxatzean. Goizean goiz euri langar pixka bat egin dezakeen arren Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, argitzera egingo du oro har. Hegoaldean oskarbi izango da. Haizeak iparretik joko du, leun goizean eta bizixeago arratsaldean eta barnealdean. Tenperatura maximoek gora egingo dute barnealdean pare bat gradu. 35 ºC-ra ere irits litezke Nafarroa erdialdean eta hegoaldean eta bertan abisu horia izango da indarrean 13:00etatik 21:00etara. Kostaldean, berriz, berdintsu jarraituko dute, eta 27 eta 30 ºC artean errendituko dira.
Asteazkenean, isurialde Atlantikoan lainotuta egongo da goizean goizetik, batez ere itsasertzean; hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du eta ez da baztertzen egunaren amaieran zaparradak botatzea han-hemenka, txikiak hala ere. Iparraldeko haizeak tenperaturak zertxobait leunduko ditu arratsaldean ipar partean, eta arratsaldean, bizitu egingo da haizea pixka bat barnealdean. Hala ere, Araba barnealdean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean bero egiten jarraituko du. Nafarroan atzera abisu horipean egongo dira tenperatura altuengatik 13:00etatik 21:00etara. Erriberan 38 ºC ere harrapa litzakete merkurioak.
Ostegunean, aldaketa etorriko da. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango diren arren, orduek aurrera egin ahala lainotzera egingo du mendebaldetik hasita. Arratsaldean euritara joko du eta egunaren amaieran zaparrada mardulagoak egin ditzake. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, pare bat gradu ipar partean eta lauzpabost edo gehixeago, barnealdeko eskualdeetan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta zakartu egingo da arratsaldean.
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Euria dator aste honen bigarren erdirako
"Eguraldia" tarteko aurkezle Xabier Casadok azaldu digunez, modeloek euria eta tenperatura jaitsiera iragartzen dituzte abuztuaren 20tik aurrera. Uda bero eta lehor honen ondoren, askok gustura hartuko duten albistea da hori. Hala ere, oraindik ezin da zehaztu non egingo duen euria eta zenbat botako duen.
Hodeiak kostaldean eta eguzkia barnealdean, astea hasteko
Asteartea eta asteazkena eguzkitsuak izango dira lurralde osoan, ostegunean tenperaturek behera egingo dute eta ostiralerako euria espero da.
Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta
Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.
Abisu horia Euskadin eta Nafarroan, beroa eta ekaitzak direla eta
Euskadin, abisu horia izango da indarrean eguerditik aurrera tenperatura oso altuengatik; Nafarroan, berriz, beroagatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Ipar Euskal Herrian, Meteo-Francek ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du.
Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.
Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.