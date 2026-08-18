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Aldaketa aurreko azken eguzki printzak

Asteartea eguzkitsu eta beroa izango da, eta asteazken lainotsuago baten ostean, euria eta tenperaturen jaitsiera izango dira protagonista ostegunetik aurrera.
Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Uda bere azken hilabetean sartzearekin bateratsu euri-kontuak izango dira nagusi, ostegunetik aurrera aldaketa nabarmena baitator. Bitartean, hala ere, eguzkia eta tenperatura goxoak izango dira isurialde Atlantikoan, eta bero, barnealdean. 

Asteartean, giro egonkor eta argia izango da denean behin goizeko behe hodeiak altxatzean. Goizean goiz euri langar pixka bat egin dezakeen arren Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, argitzera egingo du oro har. Hegoaldean oskarbi izango da. Haizeak iparretik joko du, leun goizean eta bizixeago arratsaldean eta barnealdean. Tenperatura maximoek gora egingo dute barnealdean pare bat gradu. 35 ºC-ra ere irits litezke Nafarroa erdialdean eta hegoaldean eta bertan abisu horia izango da indarrean 13:00etatik 21:00etara. Kostaldean, berriz, berdintsu jarraituko dute, eta 27 eta 30 ºC artean errendituko dira. 

Asteazkenean, isurialde Atlantikoan lainotuta egongo da goizean goizetik, batez ere itsasertzean; hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du eta ez da baztertzen egunaren amaieran zaparradak botatzea han-hemenka, txikiak hala ere. Iparraldeko haizeak tenperaturak zertxobait leunduko ditu arratsaldean ipar partean, eta arratsaldean, bizitu egingo da haizea pixka bat barnealdean. Hala ere, Araba barnealdean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean bero egiten jarraituko du. Nafarroan atzera abisu horipean egongo dira tenperatura altuengatik 13:00etatik 21:00etara. Erriberan 38 ºC ere harrapa litzakete merkurioak. 

Ostegunean, aldaketa etorriko da. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango diren arren, orduek aurrera egin ahala lainotzera egingo du mendebaldetik hasita. Arratsaldean euritara joko du eta egunaren amaieran zaparrada mardulagoak egin ditzake. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, pare bat gradu ipar partean eta lauzpabost edo gehixeago, barnealdeko eskualdeetan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta zakartu egingo da arratsaldean.

Eguraldia Alerta Meteorologikoak

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