Últimas horas de sol antes del cambio
El martes será una jornada soleada y calurosa, y tras un miércoles más nublado, la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Coincidiendo con que el verano se aproxima ya a su último mes, las lluvias entrarán en escena y, a partir del jueves el cambio será notable. Mientras tanto, el ambiente será soleado, con temperaturas agradables en le vertiente cantábrica y con calor en el sur.
El martes, el ambiente será estable y claro una vez se despejen las nubes bajas matinales. Aunque a primera hora de la mañana podría llover ligeramente en Gipuzkoa y en Iparralde, en general el cielo irá clareando. En el sur se mantendrá despejado. El viento soplará del norte, suave por la mañana y de forma algo más intensa por la tarde y en el interior. Las temperaturas máximas subirán un par de grados en el interior. Podrían alcanzar los 35 ºC en el centro y sur de Navarra, por lo que se activará el aviso amarillo entre las 13:00 y las 21:00 horas. En la costa, por el contrario, las temperaturas seguirán sin grandes cambios y las máximas rondarán los 27-30 ºC.
El miércoles, abundarán las nubes en la zona cantábrica desde primera hora de la mañana, sobre todo en la costa; en el sur predominarán los claros por la mañana, pero a medida que avance la tarde se irá nublando y no se descartan chubascos localmente moderados al final del día. El viento del norte suavizará algo las temperaturas por la tarde en la mitad norte, y por la tarde el viento se intensificará ligeramente en el interior, aunque seguirá haciendo calor en el interior de Álava y en el centro y sur de Navarra. En Navarra estarán bajo aviso amarillo por temperaturas altas de 13:00 a 21:00 horas. En la Ribera los mercurios podrían alcanzar los 38 ºC.
El jueves, llega el cambio. A pesar de que la jornada amanezerá bastante clara, con nubes medias y altas por la mañana, a medida que avancen las horas se irá nublando empezando por el oeste. Por la tarde comenzará a llover y al final del día podrían producirse chubascos más intensos. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados en la mitad norte y de forma más significativa en las regiones del interior. Los vientos soplarán de componente norte y arreciarán durante la tarde.
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Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.