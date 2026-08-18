Últimas horas de sol antes del cambio

Coincidiendo con que el verano se aproxima ya a su último mes, las lluvias entrarán en escena y, a partir del jueves el cambio será notable. Mientras tanto, el ambiente será soleado, con temperaturas agradables en le vertiente cantábrica y con calor en el sur.

El martes, el ambiente será estable y claro una vez se despejen las nubes bajas matinales. Aunque a primera hora de la mañana podría llover ligeramente en Gipuzkoa y en Iparralde, en general el cielo irá clareando. En el sur se mantendrá despejado. El viento soplará del norte, suave por la mañana y de forma algo más intensa por la tarde y en el interior. Las temperaturas máximas subirán un par de grados en el interior. Podrían alcanzar los 35 ºC en el centro y sur de Navarra, por lo que se activará el aviso amarillo entre las 13:00 y las 21:00 horas. En la costa, por el contrario, las temperaturas seguirán sin grandes cambios y las máximas rondarán los 27-30 ºC.

El miércoles, abundarán las nubes en la zona cantábrica desde primera hora de la mañana, sobre todo en la costa; en el sur predominarán los claros por la mañana, pero a medida que avance la tarde se irá nublando y no se descartan chubascos localmente moderados al final del día. El viento del norte suavizará algo las temperaturas por la tarde en la mitad norte, y por la tarde el viento se intensificará ligeramente en el interior, aunque seguirá haciendo calor en el interior de Álava y en el centro y sur de Navarra. En Navarra estarán bajo aviso amarillo por temperaturas altas de 13:00 a 21:00 horas. En la Ribera los mercurios podrían alcanzar los 38 ºC.

El jueves, llega el cambio. A pesar de que la jornada amanezerá bastante clara, con nubes medias y altas por la mañana, a medida que avancen las horas se irá nublando empezando por el oeste. Por la tarde comenzará a llover y al final del día podrían producirse chubascos más intensos. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados en la mitad norte y de forma más significativa en las regiones del interior. Los vientos soplarán de componente norte y arreciarán durante la tarde.