El 7 de octubre de 1936 se formó el primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari José Antonio Agirre. Hoy, 90 años después, se celebrará en la Casa de Juntas de Gernika el acto central de conmemoración de aquel aniversario, en este caso, presidido por el lehendakari Imanol Pradales.

En el acto, que comenzará a las 12:00 horas, se reconocerá a aquel primer Gobierno y a a los que le sucedieron (el que tuvo que trabajar desde el exilio, el Consejo General Vasco que actuó durante la Transición y todos los gobiernos de la democracia) y se proclamará que el hilo conductor desde 1936 hasta hoy no se ha interrumpido.

En el acto se espera una amplia representación institucional, tanto del presente como del pasado. Entre ellos estarán los lehendakaris Juan José Ibarretxe, Patxi López e Iñigo Urkullu, entre otros. Imanol Pradales realizará una lectura institucional.

A lo largo de todo el año, y hasta el 7 de octubre de 2027 que será día festivo en Euskadi se celebrarán una serie de actos con el objetivo de reconocer al que fue el primer Gobierno Vasco y poner en valor el legado de aquellas autoridades.

De hecho, el primer Gobierno Vasco se formó en 1936, poco tiempo después de que los seguidores de Franco dieran el golpe de Estado, en plena Guerra Civil. Junto al lehendakari José Antonio Agirre, 10 consejeros de diferentes partidos políticos juraron sus cargos bajo el Árbol de Gernika. Bajo su mandato se pusieron las bases de las instituciones de la comunidad que hoy conocemos. A medida que avanzó la guerra, alguno de ellos fueron detenidos y fusilados, y el resto comenzó un largo exilio.

Con estos actos de conmemoración y reconocimiento, el Gobierno Vasco reivindica que actualmente se siguen defendiendo los principios que inspiraron a aquellos primeros mandatarios: la democracia, la libertad y la justicia social.